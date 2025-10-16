Zirkzee nusprendė žiemą palikti „Manchester United“

24-erių metų futbolininkas šiame sezone sužaidė vos trejas „Premier“ lygos rungtynes. Visgi J. Zirkzee jaučiasi nusivylęs dėl to, jog strategas naudojasi jo paslaugomis retai, o visus kartus aikštėje pasirodė tik po keitimo.
2024 m. į „Man Utd“ rungtyniauti persikėlęs J. Zirkzee turėjo sunkumų debiutuodamas naujoje komandoje. Pastarasis pelnė vos tris lygos įvarčius per 32 rungtynes , o „Raudonieji velniai“ užėmė „Premier“ lygoje rekordiškai žemą 15-ąją vietą.
Tuo tarpu dabar J. Zirkzee planuoja palikti klubą sausį, kad padidintų savo šansus patekti į Nyderlandų rinktinę, kuri artimiausiu metu turėtų užsitikrinti kelialapį į pasaulio čempionatą. Galimybe įsigyti puolėją šiuo metu domisi „Roma“ ir „Como“ komandos.
