  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Zirkzee nusprendė žiemą palikti „Manchester United“

2025-10-16 11:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 11:50

„Manchester United" puolėjas Joshua Zirkzee šią žiemą nori palikti „Raudonuosius velnius" po to, kai nesulaukė vyriausiojo trenerio Rubeno Amorimo pasitikėjimo.

Joshua Zirkzee | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ puolėjas Joshua Zirkzee šią žiemą nori palikti „Raudonuosius velnius“ po to, kai nesulaukė vyriausiojo trenerio Rubeno Amorimo pasitikėjimo.

0

24-erių metų futbolininkas šiame sezone sužaidė vos trejas „Premier“ lygos rungtynes. Visgi J. Zirkzee jaučiasi nusivylęs dėl to, jog strategas naudojasi jo paslaugomis retai, o visus kartus aikštėje pasirodė tik po keitimo.

2024 m. į „Man Utd“ rungtyniauti persikėlęs J. Zirkzee turėjo sunkumų debiutuodamas naujoje komandoje. Pastarasis pelnė vos tris lygos įvarčius per 32 rungtynes , o „Raudonieji velniai“ užėmė „Premier“ lygoje rekordiškai žemą 15-ąją vietą.

Tuo tarpu dabar J. Zirkzee planuoja palikti klubą sausį, kad padidintų savo šansus patekti į Nyderlandų rinktinę, kuri artimiausiu metu turėtų užsitikrinti kelialapį į pasaulio čempionatą. Galimybe įsigyti puolėją šiuo metu domisi „Roma“ ir „Como“ komandos.

