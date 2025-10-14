Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Casemiro gali likti „Man Utd“ tik sutikęs su mažesniu atlyginimu

2025-10-14 16:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 16:21

„Manchester United“ neatmeta galimybės išlaikyti savo gretose Casemiro pasibaigus šiam sezonui, tačiau saugui greičiausiai tokiu atveju tektų sutikti su atlyginimo sumažinimu, praneša ESPN šaltiniai.

Casemiro | Scanpix nuotr.

Brazilo kontraktas šiuo metu su „Raudonaisiais velniais“ galioja iki 2026-ųjų metų birželio mėnesio. Jei situacija nepasikeis, Casemiro vasarą galės palikti „Man Utd“ kaip laisvasis agentas.

„Man Utd“ nori ir toliau sumažinti savo išlaidas, skiriamas atlyginimams, po to, kai komandą paliko daug uždirbę Davidas De Gea, Raphaelis Varane‘as ir Marcusas Rashfordas. Casemiro šiuo metu yra vienas geriausiai apmokamų „Man Utd“ žaidėjų dėl pelningos sutarties, kurią pasirašė 2022 m. atvykęs iš Madrido „Real“. Visgi pasak šaltinių, brazilas turės susimažinti atlyginimą, jei ir toliau nori likti komandoje.

„Man Utd“ turi galimybę pratęsti kontraktą su Casemiro dar 12 mėnesių iki 2027 m. birželio mėn. Visgi aktyvavus šią sąlygą, veteranui ir toliau tektų mokėti atlyginimą pagal dabartines sąlygas.

Casemiro tapo svarbiu Rubeno Amorimo vadovaujamos komandos žaidėju. „Raudonieji velniai“ planuoja atnaujinti savo saugų liniją vasarą ir įsigyti bent vieną didelį pirkinį.

