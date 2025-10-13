Kloppas gina Wirtzą ir vadina „Liverpool“ naujoką išskirtiniu talentu

„Jo meistriškumas yra toks išskirtinis, kad diskusijos yra šiek tiek perdėtos. „Liverpool“ ką tik pralaimėjo trejas rungtynes iš eilės, o tai yra neįprasta. Visgi tai irgi yra normalu gyvenime, todėl tokie dalykai dabar yra aptariami.
F. Wirtzas yra kartą per šimtmetį pasitaikantis talentas ir kažkuriuo metu jis vėl tai parodys kiekvienose rungtynėse, kaip tai darė žaisdamas Lėverkuzeno „Bayer“, – savo įžvalgomis pasidalijo J. Kloppas.
Arne Slotas prieš tarptautinę rinktinių pertrauką neįtraukė F. Wirtzo į „Liverpool“ startinę sudėtį Anglijos „Premier“ lygos rungtynėms su „Chelsea“ .Pastarasis aikštėje pasirodė tik antrajame kėlinyje po keitimo.
Priminsime, jog F. Wirtzas persikėlė rungtyniauti iš „Bayer“ į „Liverpool“ šią vasarą už rekordinę, 116 mln. svarų sterlingų sumą.
