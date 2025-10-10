„Manchester United“ savininkai atmetė gandus apie klubo pardavimą Saudo Arabijos investuotojams

Vieša žinutė, kurią T. Alalshikhas paskleidė „X“ platformoje, buvo greitai paneigta klubo vadovybės ir vidinių šaltinių – pastarieji pabrėžė, kad šiuo metu nevyksta jokie aktyvūs pokalbiai ar rimtos derybos su investuotojais iš Saudo Arabijos. T. Alalshikhas socialinėse erdvėse leido suprasti, kad klubas ruošiasi pokyčiams ir net pareiškė, kad savininkai tuoj keisis.
„Geriausia, ką girdėjau – klubas netrukus bus parduotas naujam savininkui. Tikiuosi, jis bus pranašesnis nei dabartiniai.“
Paneigus informaciją, jog klubą perims Saudo Arabijos investuotojai, T. Alalshikhas vėliau patikslino, jog ekipą perims investuotojai ne iš jo tėvynės. Visgi, nepaisant šių spekuliacijų, „United“ artimiausiomis savaitėmis planuoja tik komercinį bendradarbiavimą: ketinamas draugiškas mačas su Saudo Arabijos klubu ar garsia Europos ekipa. Šis žingsnis vadovybės motyvuojamas noru kompensuoti pajamų netekimą dėl nepatekimo į Europos turnyrus.
