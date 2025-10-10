Kalendorius
„Man Utd“ pradėjo derybas su Harry Maguire dėl naujos sutarties

2025-10-10 10:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 10:33

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, jog „Manchester United" pradėjo derybas su Harry Maguire'u dėl naujo kontrakto.

Harry Maguire'as | Scanpix nuotr.

Gerai žinomas futbolo žurnalistas Fabrizio Romano pranešė, jog „Manchester United“ pradėjo derybas su Harry Maguire‘u dėl naujo kontrakto.

0

Pasak šaltinių, „Raudonieji velniai“ nori išlaikyti gynėją savo gretose, nepaisant to, jog pastarasis vis dar neužsitikrino vietos startinėje sudėtyje komandai vadovaujant Rubenui Amorimui. Visgi H. Maguire‘as žaidė net 6 iš 7 lygos rungtynių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors anksčiau H. Maguire‘as buvo sulaukęs daug kritikos ir pašaipų dėl savo klaidų, pastaruoju metu nuolat įrodydavo, kad yra svarbus žaidėjas. „Man Utd“ vertina gynėjo lyderystę.

Priminsime, jog „Raudonieji velniai“ įsigijo H. Maguire‘ą 2019 m. už įspūdingą, 80 mln. svarų sterlingų siekusią sumą.

32-ejų metų futbolininko pasirašytas kontraktas su „Man Utd“ šiuo metu galioja iki šio sezono pabaigos.

