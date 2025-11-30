 
TV3 naujienos > Receptai

Paprastas, bet labai skanus vištienos troškinys: nukels į vaikystę

2025-11-30 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 09:15

TV3“ laidoje „Kotrynos burtai“ kulinarė Kotryna Starkienė parodė kaip pasigaminti vištienos troškinį. Kaip pasakojo ji pati, tai receptas, kuris asocijuojasi su vaikyste, nes ir pati tokį valgė vaikystėje, ir jos vaikams tai vienas mėgstamiausių patiekalų.

0

Vištienos troškiniui reikės:

  • Vištos krūtinėlės
  • 4 bulvių
  • 3 morkų
  • Kelių saujų šaldytų žirnelių
  • Puodelio sultinio
  • Kelių šaukštų grietinės
  • Lauro lapo

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gaminimo eiga:

Krūtinėlę supjaustykite vieno kąsnio kvadratėliais, apkepinkite alyvuogių aliejuje. Bulves ir morkas supjaustykite panašaus dydžio gabaliukais.

Supjaustytas daržoves sudėkite į puodą su vištiena, užpilkite sultiniu, berkite druską, įdėkite lauro lapą ir palikite troškintis ant vidutinės kaitros.

Kai bulvės suminkštės, suberkite žirnelius ir sudėkite grietinę. Viską gerai išmaišykite ir palikite troškintis dar kelioms minutėms.

Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Kotrynos burtai“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10 val. per TV3 televiziją.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.

