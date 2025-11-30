Paprastas, bet labai skanus vištienos troškinys: nukels į vaikystę

Vištienos troškiniui reikės:
- Vištos krūtinėlės
- 4 bulvių
- 3 morkų
- Kelių saujų šaldytų žirnelių
- Puodelio sultinio
- Kelių šaukštų grietinės
- Lauro lapo
Gaminimo eiga:
Krūtinėlę supjaustykite vieno kąsnio kvadratėliais, apkepinkite alyvuogių aliejuje. Bulves ir morkas supjaustykite panašaus dydžio gabaliukais.
Supjaustytas daržoves sudėkite į puodą su vištiena, užpilkite sultiniu, berkite druską, įdėkite lauro lapą ir palikite troškintis ant vidutinės kaitros.
Kai bulvės suminkštės, suberkite žirnelius ir sudėkite grietinę. Viską gerai išmaišykite ir palikite troškintis dar kelioms minutėms.
