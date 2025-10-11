Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Manchester United“ artėjančią žiemą gali atsisveikinti su Mainoo ir Zirkzee

2025-10-11 13:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 13:43

„Manchester United“ klubas ruošiasi svarbiems pokalbiams su Kobbie Mainoo ir Joshua Zirkzee artėjant sausio transferų langui – abiems talentams vis daugiau dėmesio rodo „Napoli“, norėdama sustiprinti sudėtį antroje sezono dalyje. 20-metis anglas K. Mainoo, šiame sezone Anglijos „Premier“ lygoje sužaidė vos 113 minučių ir neranda vietos Rubeno Amorimo komandos pagrindinėje sudėtyje. Pats žaidėjas po nesėkmingo bandymo pereiti į kitą klubą nuomos pagrindais vasarą jau išreiškė nepasitenkinimą, nes mažėjantis žaidimo laikas gali kainuoti ir vietą Anglijos rinktinės sudėtyje prieš pasaulio čempionatą.

Kobbie Mainoo | Scanpix nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panaši situacija ir su olandu J. Zirkzee – puolėjas nuo sezono pradžios startavo tik vieneriose rungtynėse, o bendrai sužaidė mažiau nei 90 minučių visose varžybose.

Abi situacijos kelia papildomą įtampą „United“ vadovybei: K. Mainoo išvykimas grėstų nutraukti istorinę akademijos tradiciją – nuo 1937-ųjų klubo paraštėse nebuvo nė vienų rungtynių be bent vieno akademijos auklėtinio.

„Norime tai išlaikyti. „Manchester United“ istorija pastatyta ant jaunimo. Nesu tas, kuris nori šią tradiciją nutraukti“, – pažymėjo R. Amorimas kalbėdamas spaudai rugsėjį. Sprendimas dėl jų ateities taps testu R. Amorimo vizijai – ar bus pasirinkta išlaikyti istorinį tęstinumą, ar išlydėti jaunus talentus siekiant trumpalaikių sprendimų ir subalansuoto sudėties rotacijos.

