„Manchester United“ artėjančią žiemą gali atsisveikinti su Mainoo ir Zirkzee

Panaši situacija ir su olandu J. Zirkzee – puolėjas nuo sezono pradžios startavo tik vieneriose rungtynėse, o bendrai sužaidė mažiau nei 90 minučių visose varžybose.
Abi situacijos kelia papildomą įtampą „United“ vadovybei: K. Mainoo išvykimas grėstų nutraukti istorinę akademijos tradiciją – nuo 1937-ųjų klubo paraštėse nebuvo nė vienų rungtynių be bent vieno akademijos auklėtinio.
„Norime tai išlaikyti. „Manchester United“ istorija pastatyta ant jaunimo. Nesu tas, kuris nori šią tradiciją nutraukti“, – pažymėjo R. Amorimas kalbėdamas spaudai rugsėjį. Sprendimas dėl jų ateities taps testu R. Amorimo vizijai – ar bus pasirinkta išlaikyti istorinį tęstinumą, ar išlydėti jaunus talentus siekiant trumpalaikių sprendimų ir subalansuoto sudėties rotacijos.
