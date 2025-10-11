Kalendorius
ATP World Tour

204-oji pasaulio raketė sensacingai įveikė Djokovičių ir pateko į „Rolex Shanghai Masters“ finalą

2025-10-11 13:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-11 13:35

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre sporto pasaulį dar kartą pribloškė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Pirmą kartą karjeroje tokio lygio turnyre taip toli nukeliavęs monakietis pusfinalyje per 1 valandą 40 minučių 6:3, 6:4 nugalėjo prastai besijautusį serbą Novaką Djokovičių (ATP-5).

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Shanghai Masters“ vyrų teniso turnyre sporto pasaulį dar kartą pribloškė monakietis Valentinas Vacherot (ATP-204). Pirmą kartą karjeroje tokio lygio turnyre taip toli nukeliavęs monakietis pusfinalyje per 1 valandą 40 minučių 6:3, 6:4 nugalėjo prastai besijautusį serbą Novaką Djokovičių (ATP-5).

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Djokovičius mačą pradėjo nuo laimėtos varžovo padavimų serijos, bet jau kitame geime išbarstė persvarą. Vėliau lygi kova vyko iki aštuntojo geimo, kai serbas savo padavimų metu atsiliko 15:40 ir neišsigelbėjo. Reikia pažymėti, kad serbas savo padavimų seriją pralaimėjo iš karto po medicininės pertraukėlės, kurios jam prireikė dėl nugaros skausmų.

Antrojo seto pradžioje N. Djokovičius atlaikė V. Vacherot spaudimą, neleisdamas varžovui realizuoti dviejų „break pointų“. Dar vieną tokią progą monakietis susikūrė devintajame geime ir šį kartą nesuklydo. N. Djokovičius tuomet atsidūrė ant prarajos ribos. Dešimtajame geime serbas turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo, o monakietis antru bandymu laimėjo „match pointą“.

V. Vacherot tapo žemiausiai reitinguotu tenisininku per visą istoriją, kuris pasiekė ATP 1000 turnyro finalą.

Monakiečio pavyzdžiu dabar bandys pasekti jo pusbrolis prancūzas Arthuras Rinderknechas (ATP-54), kuris irgi žaidžia geriausią gyvenimo turnyrą ir pusfinalyje susitiks su Daniilu Medvedevu.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Valentinas Vacherot | Scanpix nuotr.
Teniso turnyre Šanchajuje – staigmenų virtinė ir pusbrolių sėkmė

