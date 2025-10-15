Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Atskleista, kokios bausmės sulaukė emocingai pergalingą įvartį prieš „Liverpool“ atšventęs Maresca

2025-10-15 19:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 19:27

Londono „Chelsea“ vyriausiajam treneriui Enzo Marescai buvo skirtas vienerių rungtynių draudimas vadovauti komandai prie šoninės linijos po to, kai pastarasis buvo nubaustas raudona kortele Anglijos „Premier“ lygos rungtynių su „Liverpool“ pabaigoje.

Enzo Maresca | Scanpix nuotr.

Londono „Chelsea“ vyriausiajam treneriui Enzo Marescai buvo skirtas vienerių rungtynių draudimas vadovauti komandai prie šoninės linijos po to, kai pastarasis buvo nubaustas raudona kortele Anglijos „Premier“ lygos rungtynių su „Liverpool“ pabaigoje.

REKLAMA
0

„Treneris rungtynių metu elgėsi netinkamai ir (arba) vartojo įžeidžiančius žodžius ir (arba) elgėsi necenzūriškai, dėl ko jis buvo pašalintas iš aikštės maždaug 96-ąją minutę“, – teigiama asociacijos pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Maresca dar pirmajame kėlinyje užsidirbo geltoną kortelę, o už audringą pergalingo Estevao įvarčio šventimą sulaukė antros geltonos kortelės, virtusios į raudoną. „Mėlynųjų“ strategas taip pat turės sumokėti 8 tūkst. svarų sterlingų baudą. Asociacija teigia, jog treneris sutiko su standartine nuobauda.

Tai reiškia, jog E. Maresca negalės vadovauti „Chelsea“ šeštadienį vyksiančiame „Premier“ lygos susitikime su „Nottingham“. Strategą turėtų pavaduoti asistentas Willy Caballero.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų