Atskleista, kokios bausmės sulaukė emocingai pergalingą įvartį prieš „Liverpool“ atšventęs Maresca

„Treneris rungtynių metu elgėsi netinkamai ir (arba) vartojo įžeidžiančius žodžius ir (arba) elgėsi necenzūriškai, dėl ko jis buvo pašalintas iš aikštės maždaug 96-ąją minutę“, – teigiama asociacijos pranešime.
E. Maresca dar pirmajame kėlinyje užsidirbo geltoną kortelę, o už audringą pergalingo Estevao įvarčio šventimą sulaukė antros geltonos kortelės, virtusios į raudoną. „Mėlynųjų“ strategas taip pat turės sumokėti 8 tūkst. svarų sterlingų baudą. Asociacija teigia, jog treneris sutiko su standartine nuobauda.
Tai reiškia, jog E. Maresca negalės vadovauti „Chelsea“ šeštadienį vyksiančiame „Premier“ lygos susitikime su „Nottingham“. Strategą turėtų pavaduoti asistentas Willy Caballero.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!