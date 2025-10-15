Westbrookas papildė „Kings“ gretas – rungtyniaus kartu su Saboniu

Shamsas Charania praneša, jog jis pasirašė metų sutartį su Sakramento „Kings“ ekipa, kuriai atstovauja Domantas Sabonis.
Primename, kad gynėjas turėjo galimybę aktyvuoti „pliusą“ sutartyje su Denverio „Nuggets“, bet nusprendė šia nepasinaudoti ir tapo neapribotu laisvuoju agentu. Kolorade jis būtų uždirbęs 3,4 milijono Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių.
36-erių 193 cm ūgio veteranas praeitą sezoną per 28 minutes rinko 13,3 taško (32 procentai tritaškių), 4,9 atkovoto kamuolio ir 6,1 rezultatyvaus perdavimo.
Atkrintamosiose R.Westbrooko skaičiai smuktelėjo iki 24 minučių, 11,7 taško (32 procentai tritaškių), 3,7 atkovoto kamuolio bei 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
Gynėjui po sezono prireikė operacijos. Jam teko operuoti trūkusius dešiniosios plaštakos raiščius – atkrintamosiose jis žaidė nepaisydamas traumos.
Šis sezonas gynėjui bus jau aštuonioliktasis – 2008-aisiais ketvirtuoju šaukimu naujokų biržoje jį pakvietė tuomet dar Sietlo „SuperSonics“ vadinęsi Oklahomos „Thunder“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!