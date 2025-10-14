Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

V.Wembanyama surengė galingą pasirodymą

2025-10-14 08:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-14 08:27

San Antonijaus „Spurs“ (4/0) žvaigždė Victoras Wembanyama pasiruošime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui toliau įrodinėja, kad pernai jį sustabdžiusios sveikatos problemos yra užmirštos.

V.Wembanyama spindėjo Indianoje (Scanpix nuotr.)

San Antonijaus „Spurs" (4/0) žvaigždė Victoras Wembanyama pasiruošime Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui toliau įrodinėja, kad pernai jį sustabdžiusios sveikatos problemos yra užmirštos.

0

Prancūzo vedama „Spurs“ išvykoje 124:108 (34:30, 35:36, 35:29, 20:13) susitvarkė su Indianos „Pacers“ (2/1).

Nugalėtojams V. Wembanyama per 25 minutes sumetė 27 taškus (9/13 met., 7/7 baud.), atkovojo 11 ir perėmė 3 kamuolius, 7 sykius suklydo ir blokavo metimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

V.Wembanyamos pasirodymas:

Tiesa, V. Wembanyamai būnant ant parketo „Pacers“ įmetė 6 taškais daugiau nei „Spurs“.

Prancūzui geriausiai talkino 16 taškų pelnęs Luke‘as Kornetas, po 14 pridėjo Stephonas Castle‘as ir Keldonas Johnsonas.

NBA vicečempionams 31 tašką įmetė Bennedictas Mathurinas (11/12 met.), 17 surinko Pascalis Siakamas.

