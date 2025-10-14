V.Wembanyama surengė galingą pasirodymą

Prancūzo vedama „Spurs“ išvykoje 124:108 (34:30, 35:36, 35:29, 20:13) susitvarkė su Indianos „Pacers“ (2/1).
Nugalėtojams V. Wembanyama per 25 minutes sumetė 27 taškus (9/13 met., 7/7 baud.), atkovojo 11 ir perėmė 3 kamuolius, 7 sykius suklydo ir blokavo metimą.
V.Wembanyamos pasirodymas:
Tiesa, V. Wembanyamai būnant ant parketo „Pacers“ įmetė 6 taškais daugiau nei „Spurs“.
Prancūzui geriausiai talkino 16 taškų pelnęs Luke‘as Kornetas, po 14 pridėjo Stephonas Castle‘as ir Keldonas Johnsonas.
NBA vicečempionams 31 tašką įmetė Bennedictas Mathurinas (11/12 met.), 17 surinko Pascalis Siakamas.
