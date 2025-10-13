Istorija: Lietuvoje žaidęs A.Antetokounmpo jungiasi prie „Bucks“

Skelbiama, kad 24-erių graikas pasirašė dvišalį kontraktą, pagal kurį migruos tarp Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ir G lygos.
Tai – istorinis atvejis NBA. Dar niekada iki šiol nebuvo situacijos, kai tame pačiame klube į sudėtį yra įregistruoti trys broliai.
Šį sezoną 202 cm ūgio puolėjas pradėjo Salonikų „Aris“, kur spėjo sužaisti 2 minutes.
Pernai su Salonikų PAOK marškinėliais A. Antetokounmpo Graikijos lygoje per 5 minutes turėjo 1,2 taško ir 1,1 atkovoto kamuolio statistiką.
2023–2024 m. sezone su Mažeikių „M Basket“ marškinėliais Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) graikas rinko 8 taškų, 2,3 atkovoto kamuolio ir 5,3 naudingumo balo statistiką per 14 minučių.
