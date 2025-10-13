Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Istorija: Lietuvoje žaidęs A.Antetokounmpo jungiasi prie „Bucks“

2025-10-13 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 19:00

Lietuvoje prieš daugiau nei sezoną žaidęs Alexas Antetokounmpo jungiasi prie brolių Giannio ir Thanasio Milvokio „Bucks“ klube, praneša ESPN.

A.Antetokounmpo vyksta į Milvokį (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Lietuvoje prieš daugiau nei sezoną žaidęs Alexas Antetokounmpo jungiasi prie brolių Giannio ir Thanasio Milvokio „Bucks" klube, praneša ESPN.

0

Skelbiama, kad 24-erių graikas pasirašė dvišalį kontraktą, pagal kurį migruos tarp Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ir G lygos.

Tai – istorinis atvejis NBA. Dar niekada iki šiol nebuvo situacijos, kai tame pačiame klube į sudėtį yra įregistruoti trys broliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį sezoną 202 cm ūgio puolėjas pradėjo Salonikų „Aris“, kur spėjo sužaisti 2 minutes.

Pernai su Salonikų PAOK marškinėliais A. Antetokounmpo Graikijos lygoje per 5 minutes turėjo 1,2 taško ir 1,1 atkovoto kamuolio statistiką.

2023–2024 m. sezone su Mažeikių „M Basket“ marškinėliais Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) graikas rinko 8 taškų, 2,3 atkovoto kamuolio ir 5,3 naudingumo balo statistiką per 14 minučių.

