TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

A.Marčiulionis jau trečiose „Lakers“ rungtynėse lieka be žaidybinio laiko

2025-10-13 09:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 09:09

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ikisezoninius mačus ir toliau iš šalies stebi Augustas Marčiulionis.

A.Marčiulionis ir toliau negauna minučių (Scanpix nuotr.)

A.Marčiulionis ir toliau negauna minučių (Scanpix nuotr.)

Lietuvis priklauso Los Andželo „Lakers“ ekipai, kuri namie 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) pranoko San Fransisko „Golden State Warriors“.

A.Marčiulionis nuo suolo nepakilo trečiame mače paeiliui.

„Lakers“ jau antrajame kėlinyje atsiplėšė 54:33, o vėliau leido pranašumui svyruoti, bet iniciatyvos iš rankų nepaleido.

Abi komandos vertėsi be ryškiausių žvaigždžių – „Warriors“ pailsino Stepheną Curry, o „Lakers“ neturėjo LeBrono Jameso ir Luka Dončičiaus.

Geriausiai su perimtomis lyderio pareigomis tvarkėsi Austinas Reavesas – 23 minutės, 21 taškas (5/6 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei blokas.

„Lakers“ tritaškius laidė 44 procentų tikslumu (12/27) ir uždirbo gerokai daugiau baudų metimų (28/35 prieš 6/8). Abi komandos suklydo po 20 kartų.

A.Marčiulioniui iki sezono liko trys šansai išbėgti ant parketo – išvyka į Fyniksą, Las Vegaso mačas prieš Dalaso „Mavericks“ bei namų rungtynės prieš Sakramento „Kings“.

„Warriors“: Brandinas Podziemskis 23 (5 atk. kam., 8 rez. perd., 3/7 tritaškių), Trayce’as Jacksonas-Davisas 14 (7 atk. kam., 7/9 dvitaškių), Jonathanas Kuminga 13 (6 rez. perd., 5 klaidos), Gary Paytonas (5/5 metimų) ir L.J.Cryeris (3/5 tritaškių) po 11, Quintenas Postas 9 (3/7 tritaškių).

„Lakers“: Austinas Reavesas 21 (7/10 metimų, 5 klaidos), Rui Hachimura (3/4 tritaškių, 4 klaidos) ir Daltonas Knechtas po 16, DeAndre Aytonas 14 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Gabe’as Vincentas 13 (4 atk. kam.), Jake’as LaRavia 11 (5 rez. perd., 4 per. kam.).

