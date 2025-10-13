A.Marčiulionis jau trečiose „Lakers“ rungtynėse lieka be žaidybinio laiko

Lietuvis priklauso Los Andželo „Lakers“ ekipai, kuri namie 126:116 (30:24, 33:22, 27:39, 36:31) pranoko San Fransisko „Golden State Warriors“.
A.Marčiulionis nuo suolo nepakilo trečiame mače paeiliui.
„Lakers“ jau antrajame kėlinyje atsiplėšė 54:33, o vėliau leido pranašumui svyruoti, bet iniciatyvos iš rankų nepaleido.
Abi komandos vertėsi be ryškiausių žvaigždžių – „Warriors“ pailsino Stepheną Curry, o „Lakers“ neturėjo LeBrono Jameso ir Luka Dončičiaus.
Geriausiai su perimtomis lyderio pareigomis tvarkėsi Austinas Reavesas – 23 minutės, 21 taškas (5/6 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei blokas.
„Lakers“ tritaškius laidė 44 procentų tikslumu (12/27) ir uždirbo gerokai daugiau baudų metimų (28/35 prieš 6/8). Abi komandos suklydo po 20 kartų.
A.Marčiulioniui iki sezono liko trys šansai išbėgti ant parketo – išvyka į Fyniksą, Las Vegaso mačas prieš Dalaso „Mavericks“ bei namų rungtynės prieš Sakramento „Kings“.
„Warriors“: Brandinas Podziemskis 23 (5 atk. kam., 8 rez. perd., 3/7 tritaškių), Trayce’as Jacksonas-Davisas 14 (7 atk. kam., 7/9 dvitaškių), Jonathanas Kuminga 13 (6 rez. perd., 5 klaidos), Gary Paytonas (5/5 metimų) ir L.J.Cryeris (3/5 tritaškių) po 11, Quintenas Postas 9 (3/7 tritaškių).
„Lakers“: Austinas Reavesas 21 (7/10 metimų, 5 klaidos), Rui Hachimura (3/4 tritaškių, 4 klaidos) ir Daltonas Knechtas po 16, DeAndre Aytonas 14 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Gabe’as Vincentas 13 (4 atk. kam.), Jake’as LaRavia 11 (5 rez. perd., 4 per. kam.).
