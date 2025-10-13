Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Wizards“ skaudžiai krito – pergalę „Raptors“ išplėšė paskutinę sekundę

2025-10-13 09:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 09:29

Itin dramatiškai finišavo ikisezoninis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sostinėje.

O.Sarras nulėmė rungtynes (Scanpix nuotr.)

Itin dramatiškai finišavo ikisezoninis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mačas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sostinėje.

REKLAMA
0

Vašingtono „Wizards“ su sirena pralaimėjo namų mačą prieš Toronto „Raptors“112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26).

Viso mačo metu vyko atkakli kova, o likus žaisti 0,8 sekundės Willas Riley išprovokavo pražangą. Teisėjų sprendimą patvirtino vaizdo peržiūra, o „Wizards“ kanadietis baudų metimais persvėrė rezultatą (112:111).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Raptors“ lemiamą ataką parengė minutės pertraukėlės metu – išmestą kamuolį vienu lietimu į krepšį nukreipė Olivier Sarras.

REKLAMA
REKLAMA

Mačo herojus iki tol buvo pelnęs tik du taškus, bet pridėjo 4 atkovotus kamuolius, 3 blokus ir 5 pražangas.

REKLAMA

Rungtynėse stigo kokybės – abi komandos tritaškius metė mažesniu nei 30 procentų taiklumu (9/31 ir 14/49), tad daug darbo buvo kovoje dėl kamuolių (63:59).

Komandos yra skirtingose pasirengimo stadijose – „Wizards“ tik dabar sužaidė pirmąjį mačą, o Toronto klubui tai buvo jau ketvirtosios rungtynės bei antroji drama paeiliui, Bostono „Celtics“ palaužus lemiamu Jonathano Mogbo metimu.

REKLAMA
REKLAMA

„Raptors“: Immanuelis Quickley 18 (5/10 tritaškių), R.J.Barrettas 15 (4/12 metimų), Chucky Hepburnas 12 (3/4 tritaškių), Scottie Barnesas (12 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 3/11 metimų) ir Ja’Kobe Walkeris (3/10 metimų, 4 atk. kam.) po 10.

„Wizards“: C.J.McCollumas 19 (5 atk. kam., 5/9 tritaškių, 4 klaidos), Alexas Sarras 12 (8 atk. kam.), Kyshawnas George’as (9 atk. kam., 4 blokai, 1/7 tritaškių) ir Khrisas Middletonas (9 atk. kam., 5 rez. perd., 4/4 metimų) po 11, Marvinas Bagley (7 atk. kam.) ir Camas Whitmore’as po 10, Tristanas Vukčevičius 9 (4 klaidos).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų