„Wizards“ skaudžiai krito – pergalę „Raptors“ išplėšė paskutinę sekundę

Vašingtono „Wizards“ su sirena pralaimėjo namų mačą prieš Toronto „Raptors“ – 112:113 (20:26, 33:26, 26:35, 33:26).
Viso mačo metu vyko atkakli kova, o likus žaisti 0,8 sekundės Willas Riley išprovokavo pražangą. Teisėjų sprendimą patvirtino vaizdo peržiūra, o „Wizards“ kanadietis baudų metimais persvėrė rezultatą (112:111).
„Raptors“ lemiamą ataką parengė minutės pertraukėlės metu – išmestą kamuolį vienu lietimu į krepšį nukreipė Olivier Sarras.
Mačo herojus iki tol buvo pelnęs tik du taškus, bet pridėjo 4 atkovotus kamuolius, 3 blokus ir 5 pražangas.
Rungtynėse stigo kokybės – abi komandos tritaškius metė mažesniu nei 30 procentų taiklumu (9/31 ir 14/49), tad daug darbo buvo kovoje dėl kamuolių (63:59).
Komandos yra skirtingose pasirengimo stadijose – „Wizards“ tik dabar sužaidė pirmąjį mačą, o Toronto klubui tai buvo jau ketvirtosios rungtynės bei antroji drama paeiliui, Bostono „Celtics“ palaužus lemiamu Jonathano Mogbo metimu.
„Raptors“: Immanuelis Quickley 18 (5/10 tritaškių), R.J.Barrettas 15 (4/12 metimų), Chucky Hepburnas 12 (3/4 tritaškių), Scottie Barnesas (12 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 3/11 metimų) ir Ja’Kobe Walkeris (3/10 metimų, 4 atk. kam.) po 10.
„Wizards“: C.J.McCollumas 19 (5 atk. kam., 5/9 tritaškių, 4 klaidos), Alexas Sarras 12 (8 atk. kam.), Kyshawnas George’as (9 atk. kam., 4 blokai, 1/7 tritaškių) ir Khrisas Middletonas (9 atk. kam., 5 rez. perd., 4/4 metimų) po 11, Marvinas Bagley (7 atk. kam.) ir Camas Whitmore’as po 10, Tristanas Vukčevičius 9 (4 klaidos).
