Užtikrintai: Valančiūnas buvo arti dvigubo dublio pergalingame mače

Denverio „Nuggets“ išvykoje 102:94 (31:32, 28:29, 17:14, 26:19) pranoko Los Andželo „Clippers“.
Pirmoji mačo dalis klostėsi lygiai, bet po ilgosios pertraukos „Nuggets“ suaktyvino gynybą bei triumfavo per 24 minutes praleidę vos 33 taškus.
Valančiūnas is such a stabilizing force for this Nuggets bench unit pic.twitter.com/T77pGQdCTy— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) October 13, 2025
Nuo suolo pakilęs J.Valančiūnas per 18 minučių surinko 10 taškų (5/6 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 0/1 baudos metimo), 9 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 4 klaidas bei 5 pražangas.
Panašius skaičius šįkart rinko ir pagrindinis „Nuggets“ vidurio puolėjas Nikola Jokičius – 22 minutės, 12 taškų (6/7 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 9 atkovoti, perimtas bei prarastas kamuolys, 6 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir pražanga.
Puolime strigę šeimininkai pataikė vos 24 procentus tritaškių (9/37) bei nesusikūrė pranašumų kitose statistinėse kategorijose.
„Clippers“ dar neparodė viso pajėgumo – ant parketo nežengė Bradley Bealas bei Bogdanas Bogdanovičius.
Denverio klubui liko du kontroliniai mačai. Į svečius atvyks Čikagos „Bulls“ su Matu Buzeliu, o vėliau patiems teks keliauti į Oklahomą.
„Nuggets“: Aaronas Gordonas 18 (7 atk. kam.), Nikola Jokičius 12 (9 atk. kam., 6 rez. perd.), Curtisas Jonesas (3/6 tritaškių) ir Christianas Braunas (3/4 tritaškių) po 11, Jonas Valančiūnas 10 (9 atk. kam.), Peytonas Watsonas 9.
„Clippers“: Kawhi Leonardas 17 (1/6 tritaškių), Brookas Lopezas 15 (3/6 tritaškių, 3 blokai), Derrickas Jonesas 12, Ivica Zubacas 11 (10 atk. kam.), Johnas Collinsas 9, ... , Jamesas Hardenas 5 (5 atk. kam., 11 rez. perd.).
