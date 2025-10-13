Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Užtikrintai: Valančiūnas buvo arti dvigubo dublio pergalingame mače

2025-10-13 08:46 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 08:46

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) kontrolinį mačą laimėjo naujasis Jono Valančiūno klubas.

J.Valančiūnas apšyla kojas Denverio ekipoje (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) kontrolinį mačą laimėjo naujasis Jono Valančiūno klubas.

REKLAMA
0

Denverio „Nuggets“ išvykoje 102:94 (31:32, 28:29, 17:14, 26:19) pranoko Los Andželo „Clippers“.

Pirmoji mačo dalis klostėsi lygiai, bet po ilgosios pertraukos „Nuggets“ suaktyvino gynybą bei triumfavo per 24 minutes praleidę vos 33 taškus.

Nuo suolo pakilęs J.Valančiūnas per 18 minučių surinko 10 taškų (5/6 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 0/1 baudos metimo), 9 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 4 klaidas bei 5 pražangas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Panašius skaičius šįkart rinko ir pagrindinis „Nuggets“ vidurio puolėjas Nikola Jokičius – 22 minutės, 12 taškų (6/7 dvitaškių, 0/2 tritaškių), 9 atkovoti, perimtas bei prarastas kamuolys, 6 rezultatyvūs perdavimai, blokas ir pražanga.

REKLAMA
REKLAMA

Puolime strigę šeimininkai pataikė vos 24 procentus tritaškių (9/37) bei nesusikūrė pranašumų kitose statistinėse kategorijose.

REKLAMA

„Clippers“ dar neparodė viso pajėgumo – ant parketo nežengė Bradley Bealas bei Bogdanas Bogdanovičius.

Denverio klubui liko du kontroliniai mačai. Į svečius atvyks Čikagos „Bulls“ su Matu Buzeliu, o vėliau patiems teks keliauti į Oklahomą.

„Nuggets“: Aaronas Gordonas 18 (7 atk. kam.), Nikola Jokičius 12 (9 atk. kam., 6 rez. perd.), Curtisas Jonesas (3/6 tritaškių) ir Christianas Braunas (3/4 tritaškių) po 11, Jonas Valančiūnas 10 (9 atk. kam.), Peytonas Watsonas 9.

„Clippers“: Kawhi Leonardas 17 (1/6 tritaškių), Brookas Lopezas 15 (3/6 tritaškių, 3 blokai), Derrickas Jonesas 12, Ivica Zubacas 11 (10 atk. kam.), Johnas Collinsas 9, ... , Jamesas Hardenas 5 (5 atk. kam., 11 rez. perd.).

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų