  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Paskelbta kada „Arsenal“ kapitonas Martinas Odegaardas anksčiausiai gali vėl būti mestas į aikštę po traumos

2025-10-13 18:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 18:42

„Arsenal“ kapitonas Martinas Odegaardas dėl kelio traumos komandai negalės padėti bent iki lapkričio tarptautinių rungtynių pertraukos.

Martinas Odegaardas | Scanpix nuotr.

0

26 metų norvegas patyrė vidinio šoninio raiščio pažeidimą dvikovoje su „West Ham“, kai po susidūrimo su Crysencio Summerville‘u buvo priverstas palikti aikštę dar pirmajame kėlinyje.

Po rungtynių Mikelis Arteta patvirtino, kad M. Odegaardas iš karto po incidento jautė skausmą ir šiuo metu laikosi reabilitacijos plano Londone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbėjausi su juo po rungtynių, jis neatrodė optimistiškai. Dabar laukia medikų išvados, tačiau šį sezoną jam kol kas labai nesiseka su traumomis – pirmiausia petys, dabar kelio raiščiai“, – sakė M. Arteta.

M. Odegaardo trauma reiškia, kad žaidėjas praleis ne tik „Premier“ lygos mačus su „Fulham“, „Crystal Palace“, „Burnley“ ir „Sunderland“, bet ir UEFA Čempionų lygos dvikovas su Madrido „Atletico“ bei Prahos „Slavia“. Be to, jis nepadės Norvegijos rinktinei, kuriai vadovaujantis Stale Solbakkenas pakvietė kapitoną vykti kartu su komanda kaip moralinį lyderį – be žaidimo aikštėje.

„Martinas mums svarbus net ir tada, kai fiziškai negali rungtyniauti. Jis suteikia stabilumo komandai“, – kalbėjo Norvegijos treneris.

„Arsenal“ tikisi, jog kapitonas galės grįžti po lapkričio pertraukos, tačiau kol kas nėra garantijų, jog jis spės pasveikti iki šiaurės Londono derbio su „Tottenham“ lapkričio 23 d. Klubas stebi gijimo procesą ir siekia išvengti skuboto sugrįžimo, kuris galėtų sukelti pakartotinę traumą.

