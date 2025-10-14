K.Jakučionis dėl skausmų praleido rungtynes

Be lietuvio žaidusi Majamio „Heat“ (0/5) išvykoje žaidė pratęsimą, kuriame 118:119 (24:35, 30:19, 16:22, 32:26, 16:17) pripažino Atlantos „Hawks“ (2/1) pranašumą.
Be pergalių pasiruošime liekanti „Heat“ penktadienį žais paskutinį pasiruošimo mačą su Memfio „Grizzlies“. Tikimasi, kad jame galės žaisti K. Jakučionis.
Caleb Houstan 3 FOR THE WIN IN OT— Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 14, 2025
WILD ending 🤯 pic.twitter.com/KBRRcAMWgE
Pirmąją pergalę „Heat“ galėjo pasiekti Atlantoje, bet pratęsime Keshadas Johnsonas nesėkmingai išmetė kamuolį iš užribio, o greitame išpuolyje tritaškį dūrė Calebas Houstanas – 119:118.
Svečiai turėjo 13 sekundžių išsigelbėjimui ir krepšį bandė atakuoti tris kartus, bet visi jie baigėsi nesėkmingai.
Nugalėtojams 26 taškus pelnė Jacobas Toppinas (9 atk. kam., 9/23 met.), C. Houstanas pridėjo 21, Asa Newellis – 19.
„Heat“ po 17 taškų pelnė Jaime Jaquezas, Ethanas Thompsonas ir Normanas Powellas.
