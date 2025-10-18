Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Pasaulio plaukimo taurė JAV: lietuviai liko už finalų borto, krito net 3 rekordai

2025-10-18 12:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 12:26

JAV penktadienį prasidėjo antrasis šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine. Pirmąją dieną niekam iš lietuvių nepavyko patekti į finalus.

Tomas Lukminas (Dariaus Kibirkščio nuotr.) | Organizatorių nuotr.

JAV penktadienį prasidėjo antrasis šio sezono pasaulio plaukimo taurės etapas trumpame (25 m ilgio) baseine. Pirmąją dieną niekam iš lietuvių nepavyko patekti į finalus.

REKLAMA
0

Vyrų 50 m plaukime laisvuoju stiliumi Tomas Lukminas buvo 16-as (21.56 sek.). Jam iki finalo trūko tik 0.19 sek. Jokūbas Keblys tą pačią rungtį baigė 18-as (21.64).

Saverio Vitas Multinas 100 m peteliške rungtyje užėmė 25-ą vietą (54.18), Patricija Kondraškaitė 50 m plaukime laisvuoju stiliumi buvo 21-a (25.13), o lietuvių kilmės sportininkė Amanda Vileikis 200 m krūtine rungtyje liko 24-a (2:35.79).

Vakarinėje varžybų programoje krito 3 pasaulio taurės rekordai. Juos pasiekė australė Lani Pallister (400 m laisvuoju stiliumi, 3:52.42), amerikietė Regan Smith (200 m peteliške, 2:00.20) bei dar viena JAV plaukikė Gretchen Walsh (100 m kompleksiniu būdu, 55.77).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų