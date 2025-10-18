Pasaulio plaukimo taurė JAV: lietuviai liko už finalų borto, krito net 3 rekordai

Vyrų 50 m plaukime laisvuoju stiliumi Tomas Lukminas buvo 16-as (21.56 sek.). Jam iki finalo trūko tik 0.19 sek. Jokūbas Keblys tą pačią rungtį baigė 18-as (21.64).
Saverio Vitas Multinas 100 m peteliške rungtyje užėmė 25-ą vietą (54.18), Patricija Kondraškaitė 50 m plaukime laisvuoju stiliumi buvo 21-a (25.13), o lietuvių kilmės sportininkė Amanda Vileikis 200 m krūtine rungtyje liko 24-a (2:35.79).
Vakarinėje varžybų programoje krito 3 pasaulio taurės rekordai. Juos pasiekė australė Lani Pallister (400 m laisvuoju stiliumi, 3:52.42), amerikietė Regan Smith (200 m peteliške, 2:00.20) bei dar viena JAV plaukikė Gretchen Walsh (100 m kompleksiniu būdu, 55.77).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!