TV3 naujienos > Sportas

Gineitis šventė pergalę prieš „Napoli“, Jansonas žaidė Portugalijoje

2025-10-18 21:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 21:12

Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis žaidė nuo 75 minutės, o lietuvio ginamas „Torino“ klubas namuose 1:0 palaužė „Napoli“ žaidėjus ir taip iškovojo vos antrą sezono pergalę.

Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.

Italijos „Serie A“ lygoje saugas Gvidas Gineitis žaidė nuo 75 minutės, o lietuvio ginamas „Torino“ klubas namuose 1:0 palaužė „Napoli“ žaidėjus ir taip iškovojo vos antrą sezono pergalę.

0

Portugalijos taurės rungtynėse lietuvis Romualdas Jansonas liko ant „Arouca“ klubo suolo 84 minutes ir sužaidė rungtynių pabaigą, o jo ekipa išvykoje 2:1 nugalėjo „Portimonense“ klubą bei žengė į taurės šešioliktfinalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slovėnijos lygoje Artemijus Tutyškinas žaidė startinėje „Celje“ klubo sudėtyje ir nebuvo pakeistas, o jo klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su Liublianos „Olimpija“ klubu.

Čekijos pirmenybėse Artūras Dolžnikovas žaidė 61 minutę, o lietuvio atstovaujamas Olomouco „Sigma“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Karvina“ klubu.

Kitose Čekijos lygos rungtynėse Nojus Audinis žaidė visas rungtynes ir padėjo „Teplice“ klubui namuose taip pat sužaisti lygiosiomis 1:1 su „Liberec“ klubu.

Antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė 74 minutes, o jo ginamas „Kalmar“ klubas namuose 3:2 nugalėjo „Oddevold“ klubo žaidėjus.

Antroje Japonijos lygoje saugas Vykintas Slivka žaidė nuo 69 minutės, o jo atstovaujamas Tosu „Sagan“ klubas namuose 1:0 palaužė „Blaublitz“ klubo žaidėjus.

Antroje Kinijos lygoje gynėjas Rimvydas Sadauskas žaidė visas rungtynes, 59 minutę buvo įspėtas geltona kortele, o jo ginamas „Chongqing Tonglianglong“ klubas išvykoje 2:1 įveikė „Dalian K'un City“ klubą.

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis liko ant „Sudtirol“ klubo suolo, o jo ekipa svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Mantova“ klubu.

Italijos „Serie C“ lygoje ant suolo liko vartininkas Titas Krapikas, o jo atstovaujamas „Gubbio“ klubas namuose 0:2 pralaimėjo „Guidonia“ klubui.

Italijos moterų „Serie A“ lygoje saugė Liucija Vaitukaitytė žaidė iki 69 minutės, o jos ginama „Como“ ekipa išvykoje 0:1 nusileido „Sassuolo“ merginų ekipai.

Belgijos pirmenybėse žaidė Rimantė Jonušaitė ir nors lietuvė nepasižymėjo, jos atstovaujama Briuselio „Anderlecht“ ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Lježo „Standard“ klubu.

Armėnijos „Premier“ lygoje Matas Vareika žaidė pirmą kėlinį, bet lietuvio klubas Jerevano „Pyunik“ svečiuose 1:2 pralaimėjo „Van“ klubui.

Latvijos pirmenybėse Rolandas Baravykas žaidė visas rungtynes ir padėjo „Grobina“ klubui namuose sužaisti lygiosiomis 0:0 su „Super Nova“ klubu.

Kroatijos pirmenybėse Justas Lasickas liko ant atsarginių suolelio, o jo klubas „Rijeka“ išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Slaven Belupo“ klubu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Golubickas Suomijoje liko ant suolo, Jonušaitė žengė į Europos taurės aštuntfinalį
Linas Mėgelaitis | Klubo nuotr.
Italijoje žaidė tiek lietuvis, tiek lietuvė
Rimantė Jonušaitė | Klubo nuotr.
Jonušaitė žaidė Europoje, Mačiulaičio įvarčio Šiaurės Airijoje neužteko
Artūras Dolžnikovas (centre) | Klubo nuotr.
Artūras Dolžnikovas atsidarė įvarčių sąskaitą Čekijoje, Romualdas Jansonas beveik kėlinį žaidė Portugalijoje (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

