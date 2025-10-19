Verstappenas JAV GP kvalifikacijoje iškovojo pirmą starto poziciją, Piastri susikomplikavo padėtį

„Red Bull“ paskutinėje kvalifikacijos dalyje kiek apsiskaičiavo ir M. Verstappenas nespėjo pradėti paskutinio rato. Visgi, niekas iš varžovų nepagerino ankstesnio olando rezultato ir M. Verstappenas liko pirmas.
Antrą vietą iškovojo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:32.801), o trečia pozicija džiaugėsi po sunkaus starto atsitiesęs monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:32.807). Antrą starto eilę užbaigė britas George‘as Russellas („Mercedes“, 1:32.826).
Britas Lewisas Hamiltonas buvo 5-as („Ferrari“, 1:32.912), o vos 6-ą vietą užėmė sezono lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:33.084), kas tik dar labiau padidino intrigą čempionate.
Netikėtai prastai pasirodė tailandietis Alexas Albonas, užėmęs vos 19-ą vietą (1:34.690). Iš pradžių atrodė, kad „Williams“ pilotas pateko į antrąją kvalifikacijos dalį, bet netrukus teisėjai pranešė, kad geriausią A. Albono ratą anuliavo, mat tailandietis visais 4 ratais buvo už trasos ribų.
JAV GP kvalifikacijos rezultatai:
Sprinto kvalifikacijoje 4-as buvęs vokietis Nico Hulkenbergas dar vieno stebuklo nesukūrė ir liko 11-as („Sauber“, 1:33.334). Į paskutinę kvalifikacijos dalį nepateko ir „Red Bull“ pilotas japonas Yuki Tsunoda, užėmęs 13-ą poziciją (1:33.466).
Pirmoji kvalifikacijos dalis buvo sustabdyta daugiau nei 10 minučių po prancūzo Isacko Hadjaro („Racing Bulls“) avarijos.
Čempionate toliau pirmauja 336 taškus turintis O. Piastri. Jam priešintis vis dar bando L. Norrisas (314) bei M. Verstappenas (281). Konstruktorių taurę jau anksčiau užsitikrino „McLaren“ (650) komanda, o kova dėl antros vietos verda tarp „Mercedes“ (333), „Ferrari“ (307) bei „Red Bull“ (300).
Sekmadienį lenktynės prasidės 22 val. Visą veiksmą iš Ostino tiesiogiai parodys „Go3“ televizija.
Taip pat pagrindines JAV GP etapo lenktynes pirmadienį nuo 21 val. bus galima žiūrėti per TV6 kanalą.
