„Atletico“ atliko dvigubai daugiau smūgių ir įveikė „Osasuna“

Alexas Baena rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po VAR buvo užfiksuota nuošalė ir įvartis liko neįskaitytas.
Thiago Almada sužaidus kiek daugiau nei valandą puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Atletico“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Atletico“ šiame susitikime iš viso atliko 18 smūgių, kai tuo tarpu „Osauna“ futbolininkai dvigubai mažiau – 9.
„Atletico“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir rikiuojasi ketvirtoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Osasuna“ su 10 taškų žengia dvylikta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!