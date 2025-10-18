Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Atletico“ atliko dvigubai daugiau smūgių ir įveikė „Osasuna“

2025-10-18 23:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 23:59

Madrido „Atletico“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse namuose 1:0 įveikė „Osasuna“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Alexas Baena rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po VAR buvo užfiksuota nuošalė ir įvartis liko neįskaitytas.

Thiago Almada sužaidus kiek daugiau nei valandą puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Atletico“ ekipą į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Atletico“ šiame susitikime iš viso atliko 18 smūgių, kai tuo tarpu „Osauna“ futbolininkai dvigubai mažiau – 9.

„Atletico“ po 9 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir rikiuojasi ketvirtoje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Osasuna“ su 10 taškų žengia dvylikta.

