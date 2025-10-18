Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sinneris finale nepaliko vilčių Alcarazui ir iškovojo rekordinį prizą

2025-10-18 23:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 23:48

Rijade (Saudo Arabija) šeštadienį finišavo brangiausias parodomasis teniso turnyras istorijoje – „Six Kings Slam“. Finalas tarp dviejų geriausių pasaulio žaidėjų truko vos 72 minutes: italas Jannikas Sinneris (ATP-2) nesunkiai 6:2, 6:4 nugalėjo ispaną Carlosą Alcarazą (ATP-1) bei apgynė pernai iškovotą titulą.

Carlosas Alcarazas ir Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Rijade (Saudo Arabija) šeštadienį finišavo brangiausias parodomasis teniso turnyras istorijoje – „Six Kings Slam“. Finalas tarp dviejų geriausių pasaulio žaidėjų truko vos 72 minutes: italas Jannikas Sinneris (ATP-2) nesunkiai 6:2, 6:4 nugalėjo ispaną Carlosą Alcarazą (ATP-1) bei apgynė pernai iškovotą titulą.

REKLAMA
0

C. Alcarazas nė karto nebuvo perėmęs iniciatyvos ir net neturėjo „break pointo“ galimybių. J. Sinneris susikūrė net 10 progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir realizavo 3 iš jų. Italas po antrųjų savo padavimų laimėjo 82 proc. galimų taškų, o ispanas – 52 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Sinneriui atiteko net 6 mln. JAV dolerių, o visi kiti 5 turnyro dalyviai pelnė po 1,5 mln. JAV dolerių. Net „Didžiojo kirčio“ turnyrų nugalėtojai negauna tokios sumos, kokia išmokama „Six Kings Slam“ laimėtojui.

REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį Rijade vyko ir mažasis finalas, kuriame vienas setas truko net 75 minutes. Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4) 7:6 (7:4) pirmavo prieš serbą Novaką Djokovičių (ATP-5), o tada veteranas dėl sveikatos problemų nusprendė nebetęsti mačo.

REKLAMA

„Noriu visų atsiprašyti. Apgailestauju, kad negalėjote išvysti antrojo seto. Pirmas setas buvo vienas ilgiausių, kokius kada nors man teko žaisti. Galiu tik atiduoti pagarbą Taylorui, jis žaidė puikiai.

Gera buvo dar kartą apsilankyti Rijade. Esu dėkingas už šiltą sutikimą. Jei kitąmet žaisiu, tai norėsiu vėl čia atvykti, jei tik jūs patys norėsite mane čia matyti. Dabar reikia pailsėti ir atsistatyti, o vėliau, tikiuosi, galėsiu sužaisti dar porą šio sezono turnyrų“, – sakė N. Djokovičius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.
Djokovičius Rijade nusileido Sinneriui: italas dėl 4,5 mln. JAV dolerių prizo žais su Alcarazu
Valentinas Vacherot | Scanpix nuotr.
Teniso turnyre Šanchajuje – staigmenų virtinė ir pusbrolių sėkmė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų