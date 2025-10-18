Sinneris finale nepaliko vilčių Alcarazui ir iškovojo rekordinį prizą

C. Alcarazas nė karto nebuvo perėmęs iniciatyvos ir net neturėjo „break pointo“ galimybių. J. Sinneris susikūrė net 10 progų tašku laimėti varžovo padavimų seriją ir realizavo 3 iš jų. Italas po antrųjų savo padavimų laimėjo 82 proc. galimų taškų, o ispanas – 52 proc.
J. Sinneriui atiteko net 6 mln. JAV dolerių, o visi kiti 5 turnyro dalyviai pelnė po 1,5 mln. JAV dolerių. Net „Didžiojo kirčio“ turnyrų nugalėtojai negauna tokios sumos, kokia išmokama „Six Kings Slam“ laimėtojui.
Šeštadienį Rijade vyko ir mažasis finalas, kuriame vienas setas truko net 75 minutes. Amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4) 7:6 (7:4) pirmavo prieš serbą Novaką Djokovičių (ATP-5), o tada veteranas dėl sveikatos problemų nusprendė nebetęsti mačo.
„Noriu visų atsiprašyti. Apgailestauju, kad negalėjote išvysti antrojo seto. Pirmas setas buvo vienas ilgiausių, kokius kada nors man teko žaisti. Galiu tik atiduoti pagarbą Taylorui, jis žaidė puikiai.
Gera buvo dar kartą apsilankyti Rijade. Esu dėkingas už šiltą sutikimą. Jei kitąmet žaisiu, tai norėsiu vėl čia atvykti, jei tik jūs patys norėsite mane čia matyti. Dabar reikia pailsėti ir atsistatyti, o vėliau, tikiuosi, galėsiu sužaisti dar porą šio sezono turnyrų“, – sakė N. Djokovičius.
Novak Djokovic apologizes to the crowd.— Danny (@DjokovicFan_) October 18, 2025
Says he’ll try his best to be ready for the final few tournaments of the season (Athens and Turin).pic.twitter.com/tOJuXTGuwh
