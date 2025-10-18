Karolis Verbliugevičius iškovojo Europos aklųjų teniso čempionato auksą įveikęs pirmąją pasaulio raketę

Ši pergalė – istorinis pasiekimas Lietuvos aklųjų tenisui ir reikšmingas momentas visai šalies sporto bendruomenei.
Treneris Aidas Danilovas po finalo pabrėžė, kad sėkmę nulėmė nuoseklus pasiruošimas ir strateginis požiūris: „Įdėtas didelis darbas ruošiantis šiam čempionatui. Buvo vykdomas iš anksto paruoštas planas – būtent tai davė rezultatų ir atnešė pirmą vietą. Svarbią reikšmę turėjo ir priešininkų analizė bei taktinis pasirengimas.“
K.Verbliugevičius džiaugėsi, kad šiemet pavyko pasiekti aukščiausią tikslą: „Labai džiaugiuosi pagaliau užėmęs ne trečią, o pirmą vietą. 2023 ir 2024 metais pasiekėme trečią vietą, o šį kartą pavyko išlikti koncentruotam ir ruoštis kiekvienam mačui. Džiaugiuosi, kad pastangos davė rezultatą. Nuoširdžiai dėkoju treneriui, visai Lietuvos aklųjų teniso bendruomenei, rėmėjams ir visiems palaikantiems“.
Indrė Zuzevičiūtė Praškevičienė po labai įtemptos kovos nusileido varžovei iš Prancūzijos, o antrą dieną turėjo pripažinti stiprios Lenkijos atstovės pranašumą. Kojos skausmus pajautusi lietuvė į pusfinalį nepateko.
