TV3 naujienos > Sportas

„Inter“ išvykoje palaužė „AS Roma“

2025-10-18 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 23:41

Milano „Inter" klubas Italijos „Serie A" lygos išvykos rungtynėse 1:0 įveikė „AS Roma" futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Milano „Inter“ klubas Italijos „Serie A“ lygos išvykos rungtynėse 1:0 įveikė „AS Roma“ futbolininkus.

0

Vienas prieš vartininką atsidūręs Ange-Yoanas Bonny rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išvedė „Inter“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„AS Roma“ šiame susitikime iš viso atliko 15 smūgių, kai tuo tarpu „Inter“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 12.

A.Y. Bonny tapo pirmuoju „Inter“ žaidėju, pelniusiu tris įvarčius ir atlikusiu tris rezultatyvius perdavimus per pirmąsias septynias sužaistas rungtynes atstovaujant „Inter“.

„Inter“ ir „AS Roma“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkę po 15 taškų ir rikiuojasi atitinkamai pirmoje ir trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietose.

