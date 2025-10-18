„Inter“ išvykoje palaužė „AS Roma“

Vienas prieš vartininką atsidūręs Ange-Yoanas Bonny rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išvedė „Inter“ ekipą šiame susitikime į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„AS Roma“ šiame susitikime iš viso atliko 15 smūgių, kai tuo tarpu „Inter“ futbolininkai šiek tiek mažiau – 12.
A.Y. Bonny tapo pirmuoju „Inter“ žaidėju, pelniusiu tris įvarčius ir atlikusiu tris rezultatyvius perdavimus per pirmąsias septynias sužaistas rungtynes atstovaujant „Inter“.
„Inter“ ir „AS Roma“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkę po 15 taškų ir rikiuojasi atitinkamai pirmoje ir trečioje „Serie A“ lygos turnyrinės lentelės vietose.
