Šeima sugniuždyta: penkių vaikų tėtis mirė prieš pat dukros vestuves

Vyras iš Hampsteado staiga mirė nuo įtariamo širdies smūgio prabangiame kurorte Marbeljoje. Jis į populiarų Ispanijos kurortą atvyko tam, kad palydėtų savo dukrą Hannah (32) prie altoriaus, kur ji turėjo susituokti su vyru Jacku.
Po šios širdį draskančios tragedijos šeima susitelkė, kad meilės šventė vis tiek įvyktų.
Hannah prie altoriaus palydėjo jos broliai, o Lance’o žmona Sue perskaitė kalbą, kurią mylintis tėvas buvo paruošęs šiai ypatingai dienai.
66-erių metų vyras, kuris kartu su verslo partneriu valdė gerai žinomą Medway taksi įmonę „Vokes“, mirė rugsėjo 14 dieną.
„Tiesiog norėjau skristi namo“, – sakė našlė Sue.
„Hannah ir Jackas svarstė atšaukti vestuves. Jausmai buvo sumišę, bet galiausiai tai buvo tai, ko būtų norėjęs Lance’as. Viskas buvo nuostabu – džiaugiuosi, kad šventė įvyko.“
Dar prieš kelias savaites iki tragedijos Lance’as dalyvavo poros civilinėje santuokoje Danson House rūmuose pietrytinėje Londono dalyje, kur galėjo atlikti savo – tėvo pareigas.
Jautrūs žodžiai
Kolegos, klientai, draugai ir artimieji socialiniuose tinkluose dalijasi liūdnais atsisveikinimo žodžiais, vadindami Lance’ą „ypatingu žmogumi“ ir „vienu iš milijono“.
Vienas žmogus rašė: „Lance’as buvo nuostabus vyras, turiu tiek daug gražių prisiminimų apie jį. Jo labai trūks.“
Kitas pridūrė: „Lance’o meilė ir gerumas niekada nebus pamiršti. Visada branginsime akimirkas, kurias kartu praleidome.“
Sėkimgas verslas
Per pastaruosius 20 metų Lance’as kartu su savo verslo partneriu Marku Robinsonu išplėtė „Vokes“ įmonę, įsigydami net šešias konkurentes.
Jų kelias prasidėjo 2004 m. su „Newscabs“ taksi įmone Ročesteryje, o vėliau jie įsigijo „Windmill“ Gilingame (2011 m.), „Rainham Cabs“ (2018 m.), „I-cab“ Medway City Estate rajone (2021 m.) ir „Strood Cabs“ (2023 m.).
Vos keliomis savaitėmis prieš Lance’o mirtį jų verslo portfelį papildė dar viena įmonė – „Computer Cabs“.
Šeimos taksi verslo istorija siekia 1967 metus, kai Lance’o mama Joyce ir tėvas Johnas įkūrė įmonę „Pinkies“ – iš pradžių dirbdami iš namų, turėdami vos kelias mašinas.
Lance’as dar būdamas berniukas plaudavo automobilius, kad užsidirbtų kišenpinigių. Baigęs mokyklą jis pasirinko ne tėvo kelią – vietoj to tapo suvirintoju ir dirbo įvairiuose projektuose nuo Anglijos šiaurės rytų iki Artimųjų Rytų.
Vėliau jis vedė pirmąją žmoną Amandą, su kuria susilaukė dukros Hannah.
Vėliau dirbo kartu su tėvu savivaldybės antstoliu, kol draugas Grahamas Vokesas pasiūlė perimti jo įmonę. Lance’as apie tai pasikalbėjo su verslininku Marku Robinsonu – taip gimė jų sėkmingas tandemas.
„Vokes“ biuras Chathame pradžioje turėjo 50 vairuotojų – dabar jų daugiau nei 200.
Šeima
Su antrąja žmona Sue Lance’as susituokė 2005 m. Ji padėjo reklamuoti įmonę, o jos sūnūs Joshua (35) ir Hadley (33) bei Hannah platino reklaminius lankstinukus.
„Jų partnerystė buvo ideali – Lance’as vadovavosi širdimi, o Markas buvo technologijų žmogus,“ – sakė Sue.
„Gyvenimas su Lance’u buvo kupinas įvykių ir smagus. Jis buvo labai socialus, visada pilnas namai žmonių, šventės, atviri namai.“
Porai patiko keliauti – jie dažnai lankėsi Karibuose, Ispanijoje ir Turkijoje.
Lance’as mėgo vandens sportą, futbolą ir pasiplaukiojimus valtimi. Jis daugelį metų priklausė „Roffen“ sporto ir laisvalaikio klubui Ročesteryje, kur žaidė skvošą.
Jis buvo aktyvus bendruomenės narys – rėmė vietinius projektus, savo sūnų futbolo komandas, „Chatham Town“ futbolo klubą bei labdaros iniciatyvas, tokias kaip „Rotary Club“ Kalėdinis labdaros bėgimas.
„Esame mišri šeima, tačiau sutariame puikiai,“ – sakė Sue. – „Jei kas nors gera iš šios tragedijos – tai, kad ji mus dar labiau suvienijo.“
