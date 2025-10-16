Teismas atskleidė Didžiosios Britanijos bokso žvaigždės Ricky Hattono mirties priežastį

Buvo pranešta, kad R. Hattono vadybininkas Paulas Speakas rugsėjo 14-ą dieną rado jį „be sąmonės“, kuomet atvyko jį paimti į Mančesterio oro uostą.
R. Hattonas paskutinį kartą buvo matytas rugsėjo 12-ąją – šeimos teigimu, jis atrodė „gerai“. Tačiau kitą dieną jis nepasirodė renginyje, kuriame turėjo dalyvauti.
Metvirtadienio rytą P. Speakas dalyvavo trumpame, vos dešimt minučių trukusiame posėdyje tačiau R. Hattono šeima į jį neatvyko. Galutinis tyrimas atidėtas iki kovo 20 dienos.
Bokso legenda 2023 metais „Sky“ dokumentiniame filme atvirai pasakojo apie savo asmeninį gyvenimą ir kovą su psichologinėmis sveikatos problemomis.
R. Hattonas savo laikotarpiu buvo populiariausias britų kovotojas, o dešimtys tūkstančių britų sirgalių lydėjo jį į JAV stebėti svarbiausių kovų.
Pramintas „Hitmanu“, jis laimėjo dviejų svorio kategorijų čempiono titulus ir kovojo su tokiomis bokso legendomis kaip Floydas Mayweatheris ir Manny Pacquiao.
Liepos mėnesį jis buvo paskelbęs apie sugrįžimą į ringą, o gruodį, praėjus 13 metų nuo paskutinės profesionalios dvikovos, turėjo vykti jo kova Dubajuje,
R. Hattonas tą pačią dieną, kai buvo rastas, turėjo skristi į Dubajų.
Praėjusią savaitę tūkstančiai žmonių išėjo į Mančesterio gatves atiduoti pagarbą sportininkui. Atsisveikinimo ceremonijoje dalyvavo tokios žvaigždės kaip Liamas Gallagheris, Andrew Flintoffas, Wayne’as Rooney ir Tysonas Fury.
