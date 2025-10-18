Kalendorius
Sukrėsta mama perspėja: linija ant sūnaus rankos išdavė mirtiną infekciją

2025-10-18 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-10-18 14:25

Mama tikisi, kad jos sūnaus siaubinga patirtis padės apsaugoti kitus nuo panašios nelaimės. Alexandra Ruddy nufotografavo raudoną liniją, kuri pradėjo kilti vaiko riešo vidine puse po to, kai jis nukrito zoologijos sode.

Sukrėsta mama perspėja: linija ant sūnaus rankos išdavė mirtiną infekciją (nuotr. 123rf.com ir nuotr. soc. tinklų)

Mama tikisi, kad jos sūnaus siaubinga patirtis padės apsaugoti kitus nuo panašios nelaimės. Alexandra Ruddy nufotografavo raudoną liniją, kuri pradėjo kilti vaiko riešo vidine puse po to, kai jis nukrito zoologijos sode.

1

„Jeigu pastebite raudoną liniją, einančią nuo žaizdos palei veną, nedelsiant kreipkitės į gydytoją sau ar savo vaikui“, – pasakojo Alexandra Ruddy. – „Ewan atrodė visiškai gerai – laimingas – todėl tai buvo sunku pastebėti. Jis buvo visiškai sveikas, ir tai yra baisu.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ruddy pasakojo, kad viskas prasidėjo vaikui nukritus zoologijos sode, tačiau Ewan patyrė tik nedidelį įbrėžimą rankoje, alkūnėje ir kelyje, kuriam nereikėjo didelės medicininės pagalbos. Ji su vyru nuvalė žaizdą namuose ir uždėjo tvarstį, bet ji „atrodė neinfekuota“.

Patvirtino sepsį

Po maždaug savaitės Ruddy pasakojo, kad sūnus pradėjo karščiuoti ir skųstis niežtinčia raudona žyme ant riešo. Ji nuvedė jį pas neeilinį pediatrą, kuris patvirtino, kad tai išsivystė į sepsį.

„Jis pažymėjo liniją juodu žymekliu ir pasakė, kad jeigu linija taps platesnė arba didesnė už šią, turite grįžti iš karto“, – pasakojo ji.

Ewan buvo paskirti antibiotikai, kurie greitai pradėjo šalinti infekciją. Ruddy sakė, kad nuotrauką paskelbė „Facebook“ paskatinta vyro, nes panašus įrašas, kurį ji matė prieš dvejus metus, padėjo jai atpažinti infekcijos požymius savo sūnuje. Ruddy įspėjimas buvo pasidalintas daugiau nei 37 000 kartų.

Kas yra sepsis?

Sepsis yra gyvybei pavojinga būklė, kai organizmas labai stipriai reaguoja į infekciją. Tai atsitinka, kai infekcija odoje, plaučiuose, šlapimo takuose ar kitur sukelia grandininę reakciją.

Negavus laiku gydymo, gali kilti audinių pažeidimas, organų nepakankamumas ir mirtis.

