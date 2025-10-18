Sukrėsta mama perspėja: linija ant sūnaus rankos išdavė mirtiną infekciją

„Jeigu pastebite raudoną liniją, einančią nuo žaizdos palei veną, nedelsiant kreipkitės į gydytoją sau ar savo vaikui“, – pasakojo Alexandra Ruddy. – „Ewan atrodė visiškai gerai – laimingas – todėl tai buvo sunku pastebėti. Jis buvo visiškai sveikas, ir tai yra baisu.“
Ruddy pasakojo, kad viskas prasidėjo vaikui nukritus zoologijos sode, tačiau Ewan patyrė tik nedidelį įbrėžimą rankoje, alkūnėje ir kelyje, kuriam nereikėjo didelės medicininės pagalbos. Ji su vyru nuvalė žaizdą namuose ir uždėjo tvarstį, bet ji „atrodė neinfekuota“.
Patvirtino sepsį
Po maždaug savaitės Ruddy pasakojo, kad sūnus pradėjo karščiuoti ir skųstis niežtinčia raudona žyme ant riešo. Ji nuvedė jį pas neeilinį pediatrą, kuris patvirtino, kad tai išsivystė į sepsį.
„Jis pažymėjo liniją juodu žymekliu ir pasakė, kad jeigu linija taps platesnė arba didesnė už šią, turite grįžti iš karto“, – pasakojo ji.
Ewan buvo paskirti antibiotikai, kurie greitai pradėjo šalinti infekciją. Ruddy sakė, kad nuotrauką paskelbė „Facebook“ paskatinta vyro, nes panašus įrašas, kurį ji matė prieš dvejus metus, padėjo jai atpažinti infekcijos požymius savo sūnuje. Ruddy įspėjimas buvo pasidalintas daugiau nei 37 000 kartų.
Kas yra sepsis?
Sepsis yra gyvybei pavojinga būklė, kai organizmas labai stipriai reaguoja į infekciją. Tai atsitinka, kai infekcija odoje, plaučiuose, šlapimo takuose ar kitur sukelia grandininę reakciją.
Negavus laiku gydymo, gali kilti audinių pažeidimas, organų nepakankamumas ir mirtis.
