Iš Klaipėdos zoologijos sodo paimti dar 57 netinkamai laikomi paukščiai

Kaip ketvirtadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), daugiau nei pusšimtis gyvūnų paimti dėl netinkamų jų laikymo sąlygų bei neturint teisėtą įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų.
Iš zoologijos sodo buvo paimta 10 rudųjų urvinių ančių, 18 baltaskruosčių berniklių, penkios kalninės žąsys, trys didžiosios antys, viena rudakaklė berniklė, viena baltakaklė žąsis, dvi miškinės antys, šešios mandarininės antys, dvi smailiauodegės antys, viena baikalinė kryklė, du didžiųjų ančių hibridai bei šeši rudųjų urvinių ančių hibridai.
Pasak aplinkosaugininkų, tai jau penktasis gyvūnų paėmimas iš šio zoologijos sodo.
Atimtais paukščiais šiuo metu laikinai rūpinsis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Laukinių gyvūnų globos centras.
BNS rašė, kad iki šiol aplinkosaugininkai iš šio zoologijos sodo iš viso yra paėmė kelis šimtus įvairių gyvūnų.
Anot aplinkosaugininkų, minėti paukščiai nebuvo paimti anksčiau dėl nepasibaigusio perėjimo.
„Gyvūnai paimami siekiant užtikrinti jų gerovę bei apsaugoti nuo netinkamo laikymo, veterinarinės priežiūros stygiaus ir neteisėto gyvūnų laikymo, neturint reikalingų dokumentų. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje turi atitikti griežtus teisės aktų reikalavimus“, – teigiama AAD pranešime.
Liepos pabaigoje aplinkosaugininkai taip pat laikinai uždraudė lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Įstaigai nesilaikant šio ribojimo, Aplinkos apsaugos departamentas dėl to pradėjo administracinę teiseną.
Rugpjūčio pabaigoje Klaipėdos zoologijos sodas departamento sprendimą dėl draudimo įleisti lankytojus apskundė teismui, tačiau šis prašymą atmetė.
Rugsėjį prokuratūra dėl ypatingai saugomų gyvūnų rūšių kritimo pradėjo ikiteisminį tyrimą.
