  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos lėkščiasvydžio čempionate – tradicinė „Vorų“ hegemonija: aukso medaliai ir visi individualūs prizai

2025-09-22 20:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 20:48

Savaitgalį Druskininkuose vyko Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionatas, kuriame ir vėl triumfavo Vilniaus „Vorai“.

Vilniaus „Vorai“ (LSDF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį Druskininkuose vyko Lietuvos lėkščiasvydžio (ultimeito) čempionatas, kuriame ir vėl triumfavo Vilniaus „Vorai".

0

Sostinės ekipa čempionatą pradėjo pergalingai prieš Kauno „Skraidančius dramblius“ laimėdami 13:7. Vėliau sekė užtikrinta pergalė 13:1 prieš „Baltijos Bangą“ (Klaipėda/Šiauliai), o pirmenybes „Vorai“ uždarė nugalėdami kitą Vilniaus komandą „KossMix“ 13:6.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jeigu čempionato nugalėtojas tradiciškai buvo aiškus, tai kovoje dėl sidabro ir bronzos vyko itin atkakli kova tarp trijų komandų.

Trys klubai – „Skraidantys Drambliai“, „KossMix“ ir „Baltijos Banga“ – tarpusavyje pasidalijo po pergale ir galiausiai sidabras dėl geresnio taškų santykio atiteko Klaipėdos ir Šiaulių žaidėjų sudarytai „Baltijos Bangai“, o bronza namo išsivežė sostinės „KossMix“.

Naudingiausiu Lietuvos čempionato žaidėju tapo Dovydas Gauba iš „Vorų“, kuris per tris susitikimus pasižymėjo 17 naudingumo taškų.

Garbingasis žaidimo dvasios apdovanojimas šiemet iškeliavo į Vilnių kartu su čempionais „Vorais“.

