Lietuvos lėkščiasvydžio čempionate – tradicinė „Vorų“ hegemonija: aukso medaliai ir visi individualūs prizai

Sostinės ekipa čempionatą pradėjo pergalingai prieš Kauno „Skraidančius dramblius“ laimėdami 13:7. Vėliau sekė užtikrinta pergalė 13:1 prieš „Baltijos Bangą“ (Klaipėda/Šiauliai), o pirmenybes „Vorai“ uždarė nugalėdami kitą Vilniaus komandą „KossMix“ 13:6.
Jeigu čempionato nugalėtojas tradiciškai buvo aiškus, tai kovoje dėl sidabro ir bronzos vyko itin atkakli kova tarp trijų komandų.
Trys klubai – „Skraidantys Drambliai“, „KossMix“ ir „Baltijos Banga“ – tarpusavyje pasidalijo po pergale ir galiausiai sidabras dėl geresnio taškų santykio atiteko Klaipėdos ir Šiaulių žaidėjų sudarytai „Baltijos Bangai“, o bronza namo išsivežė sostinės „KossMix“.
Naudingiausiu Lietuvos čempionato žaidėju tapo Dovydas Gauba iš „Vorų“, kuris per tris susitikimus pasižymėjo 17 naudingumo taškų.
Garbingasis žaidimo dvasios apdovanojimas šiemet iškeliavo į Vilnių kartu su čempionais „Vorais“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!