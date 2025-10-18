Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Mokyklos bendruomenė sukrėsta: mirė savo mokinės užpulta mokytoja

2025-10-18 12:35
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 12:35

Amy Morrell, 53 metų, dirbusi mokykloje, kurioje mokosi studentai, „turintys mokymosi sunkumų ir medicininių problemų“, mirė po to, kai, kaip įtariama, ją mirtinai smogė 14 metų mokinė.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Amy Morrell, 53 metų, dirbusi mokykloje, kurioje mokosi studentai, „turintys mokymosi sunkumų ir medicininių problemų", mirė po to, kai, kaip įtariama, ją mirtinai smogė 14 metų mokinė.

0

Nukentėjusiąja buvo identifikuota Riverside (R.I.) gyventoja Amy Morrell. Incidentas įvyko trečiadienį, spalio 15 d., pranešė ABC News, WCVB-5 ir The New York Times.

Ji dirbo tiesioginio priežiūros darbuotoja Meadowridge Academy mokykloje Svanseje, Masačusetse – tai terapinė gyvenamoji mokykla, priimanti 12–21 metų mokinius su „žemu, vidutiniu ir aukštu kognityviniu lygiu“, kurie „gali turėti mokymosi sunkumų ir medicininių problemų“, teigiama mokyklos svetainėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

PEOPLE portalas kol kas nesulaukė atsakymo iš Bristolio apygardos prokuratūros ar Meadowridge Academy. Kitų mokyklos darbuotojų teigimu, jie bandė sustabdyti mokinį, kuris be leidimo mėgino palikti bendrabutį trečiadienio vakarą, kai Morrell, pasak pareigūnų, „gavo smūgį į krūtinę iš nepilnametės“.

„Netrukus po smūgio nukentėjusioji sukrito“, rašė The Times, cituodami Bristolio apygardos prokurorą Thomasą M. Quinną III.

Išgelbėti nepavyko

Šalia buvę darbuotojai pradėjo teikti pirmąją pagalbą ir iškvietė 911. Atvykus greitajai, Morrell buvo nugabenta į ligoninę, kur kitą dieną, spalio 16 d., konstatuota jos mirtis.

Paauglė buvo apkaltinta smurtu ir kūno sužalojimu, sukėlusiu sunkų kūno sužalojimą, susijusiu su Morrell mirtimi. Ji ketvirtadienį buvo teisiama Fall River nepilnamečių teisme, praneša The New York Times.

Specialiųjų poreikių mokinių ir jų šeimų gynėja Jennie DunKley WCVB-5 sakė, kad tikisi, jog ši tragedija atkreips dėmesį į būdus, kaip tęsti specialiųjų poreikių asmenų priežiūrą.

„Noriu sutelkti dėmesį į veiksmingų strategijų ir įrankių įgyvendinimą, kurie padėtų išvengti eskalacijos. Geriausias būdas išvengti sulaikymo ir izoliacijos – neturėti priežasties net galvoti apie tai“, – sakė ji naujienų stočiai.

The Times gavo Justice Resource Institute, organizacijos, bendradarbiaujančios su mokykla, pareiškimą: „Meadowridge Academy bendruomenė yra labai nuliūdinta tiesioginio priežiūros darbuotojos Amy Morrell netekties“.

Tyrimas dėl įvykio vis dar tęsiasi, praneša The Times.

