Steponas Januška vieno koncerto nepamirš niekada: „Teko šokti tris kartus greičiau nei įprastai“

Egidijus šį šeštadienį papildys kapitono Manto Katlerio, o Steponas – Mindaugo Stasiulio komandą.
Naudodamasis proga, kad studijoje – tokie žinomi muzikos veidai, M. Stasiulis nusikels į vaikystę. Kapitonas prisimins namuose turėjęs seną E. Sipavičiaus ir grupės „Coda“ plokštelę. „Vis dar ją atsimenu – tai tik parodo, kiek jau metų egzistuoju šiame pasaulyje…“ – juokaus jis, tiksliai nupasakodamas plokštelės spalvas.
Antrąją vinilinę plokštelę visai neseniai išleido ir jau 47 metus gyvuojanti S. Januškos grupė „Studija“. Tačiau įdomiausia tai, kad pirmoji buvo išleista tik pačioje grupės pradžioje!
Daugybę įdomių faktų žiūrovai išgirs ir prasidėjus žaidimui. Pavyzdžiui, M. Katleris papasakos, kodėl Holivudas anksčiau buvo vadintas Hollywoodlandu, ir kas nutiko, kad tai po Antrojo pasaulinio karo pasikeitė.
O vėliau jis papasakos ir neįtikėtiną dalyką apie… paskalas. „Girdėjau įdomų faktą. Tyrinėjantys žmonių socialinius ryšius nustatė, jog be gandų neįmanoma jokia civilizacija. Gandai yra būtina to dalis“, – nustebins M. Katleris.
O S. Januška vieno klausimo metu prabils ir apie netikėčiausius praeities koncertus įvairiuose Lietuvos miestų kultūros namuose. M. Stasiulis teirausis, kokiam mažiausiam ten susirinkusių žmonių skaičiui yra tekę koncertuoti?
„Gal kokių 12 žmonių yra buvę… Nepaisant to, vis tiek atlikome pilną programą ir buvo labai geras koncertas. Tik šaltas! Tai buvo tie laikai, kai kultūrkės dar buvo nešildomos, todėl visi sėdėjo su kailiniais ar tuo, ką turi. Viduryje koncerto pajutau, jog mano kojos pradėjo taip šalti – juk koncertiniai batai buvo su plonais padais – kad teko šokti tris kartus greičiau nei įprastai“, – juoksis prisimindamas S. Januška.
Laidoje, kaip įprasta, apsilankys ir nuo žaidimo neatskiriamos „N2“ komandos narys Ignas. Tačiau šįkart sužinosime įdomų faktą ir apie jį – pasirodo, kad Ignas turi brolį dvynį!
„Jeigu vienas susprogtų, kitas liktų“, – progos pajuokauti nepraleis M. Stasiulis, o ką Ignas pademonstruos scenoje, pamatysite jau šį vakarą.
