Mokyklos terapeutė sulaikyta dėl bandymo nunuodyti vyrą: „Ji niekada neturėjo būti arti vaikų“

Kaip rašo naujienų portalas people.com, moteris, dirbanti Charlotte-Mecklenburg mokyklose kaip ergoterapeutė, buvo sulaikyta spalio 10 dieną.
Pareikšti kaltinimai
Jai pareikšti keli kaltinimai – bandymas nužudyti, persekiojimas, turto sugadinimas ir maisto ar gėrimo užteršimas siekiant padaryti asmenį bejėgiu.
Pagal arešto orderį, Gates neva į savo vyro „Celsius“ energinį gėrimą įpylė „receptinių vaistų, siekdama sukelti alpimo ar visiškos negalios būseną“.
Tyrėjai nurodo, kad nuo liepos iki rugsėjo moteris naudojo „ChatGPT“, kad ieškotų informacijos apie „mirtinas ar neįgalumą sukeliančias vaistų kombinacijas“ bei domėjosi oleandro, ricino ir rusmenės (foxglove) nuodingomis savybėmis.
Aptiktos pašalinės medžiagos
Policijos duomenimis, nukentėjusysis pateikė įrodymų, jog jo gėrime buvo aptiktos pašalinės medžiagos – tai nutiko liepos 12 ir rugpjūčio 18 dienomis.
Pareigūnai atliko kratą ir moteriai priklausančiuose namuose rado švirkštų, kapsulių pildymo rinkinį, pipetes, svarstykles ir įvairių vaistų, kurie buvo paimti kaip įkalčiai.
Kaip teigiama dokumentuose, pora tuo metu gyveno atskirai.
„Tai tikrai šokiruoja – žmogus, kuris dirba padėdamas kitiems, įtariamas tokio pobūdžio nusikaltimu“, – televizijai WSOC-TV sakė tėvė Quemella Holland.
Kita vietos gyventoja, Laurie Leebrick, pridūrė:
„Ji niekada neturėjo būti arti vaikų. Jie turėjo atlikti rimtesnį patikrinimą.“
