TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Sedekerskis dėl ligos nežais Eurolygos rungtynėse

2025-12-04 16:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-04 16:33

Vitorijos „Baskonia“ komanda artimiausiose Eurolygos rungtynėse žais be Tado Sedekerskio.

T.Sedekerskis penktadienį nežais (BNS nuotr.)

Vitorijos „Baskonia" komanda artimiausiose Eurolygos rungtynėse žais be Tado Sedekerskio.

0

Paskelbta, kad 27 metų 206 cm ūgio puolėjas dėl ligos negalės padėti mače prieš Milano „EA7 Emporio Armani“. Po traumos dar neatsigavo amerikietis Trentas Forrestas.

Gytis Radzevičius jau prisijungė prie „Baskonia“ treniruočių ir turėtų debiutuoti penktadienį. Ant parketo grįš ir Markusas Howardas.

T.Sedekerskis Eurolygoje per 24 minutes pelno po 8 taškus (28,3 proc. tritaškių), atkovoja 4,8 kamuolio, atlieka 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir renka po 10 naudingumo balų.

