Mannionas „EA7 Emporio Armani“ treniruotėje skilo nosis

Milano „EA7 Emporio Armani“ treniruotės metu gynėjui skilo nosies kaulas.
Klubas skelbia, kad artimiausiu metu italo laukia tyrimai, nustatysiantys, ar jis galės padėti komandai dėvėdamas apsauginę kaukę.
24 metų 190 cm ūgio gynėjas šį sezoną Eurolygoje per 12 minučių renka 4,5 taško (43 procentai tritaškių), 0,5 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 2,9 naudingumo balo.
Pasaulio taurės atrankoje N.Mannionas surinko 15 taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus bei lemiamu metimu nulėmė italų pergalę Klaipėdoje.
„EA7 Emporio Armani“ (7/6) Eurolygoje dalinasi dešimtąją vietą, o penktadienį (gruodžio 5-ąją) lankysis Vitorijoje.
