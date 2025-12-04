Slotas pripažino, jog „Liverpool“ prarado nenugalimumo aurą

„Akivaizdu, jog komandos, kurios dabar žaidžia su mumis, mano, kad gali pasiekti rezultatą. Jie ne tik tai galvoja, nes tai jau įvyko šiame sezone. Net ir laimėtose rungtynėse įkvėpėme kitoms komandoms pasitikėjimo, kad kažkas yra įmanoma, nes iškovotos pergalės sezono pradžioje taip pat nebuvo lengvos“, – kalbėjo strategas.
A. Slotas taip pat pakomentavo sprendimą antrose rungtynėse iš eilės ant atsarginio žaidėjų suolelio palikti Mohamedą Salah, kuris aikštėje pasirodė tik po keitimo prieš antrojo kėlinio pradžią, pakeitęs Cody Gakpo.
„Mano nuomone, Cody sunkiai pavyko dominuoti situacijose vienas prieš vieną. Jei nori turėti bent menkiausią galimybę pasižymėti, kai varžovai taip aukštai spaudžia, tau reikia magiškos arba standartinės situacijos. Cody sunkiai sekėsi tai padaryti.
Pirmajame kėlinyje Dominikas Szoboszlai žaidė dešinėje, o aš pakeičiau jį į M. Salah dešinėje pusėje ir Florianą Wirtzą kairėje. Mes beveik neleidome varžovams susikurti progų, tačiau buvo sunku sukurti tą magišką akimirką“, – teigė treneris.
„Liverpool“ šiuo metu turi surinkęs vos 22 taškus ir rikiuojasi aštuntoje „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietoje.
