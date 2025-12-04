 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Arteta dėl žaidėjų traumų kaltino per intensyvų tvarkaraštį

2025-12-04 10:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 10:52

Londono „Arsenal“ vyriausiasis treneris Mikelis Arteta po pergalingų Anglijos „Premier“ lygos rungtynių su „Brentford“ kritikavo precedento neturintį rungtynių tvarkaraštį ir teigė, kad jis yra kaltas dėl žaidėjų traumų.

Mikelis Arteta | Scanpix nuotr.

Londono „Arsenal“ vyriausiasis treneris Mikelis Arteta po pergalingų Anglijos „Premier“ lygos rungtynių su „Brentford“ kritikavo precedento neturintį rungtynių tvarkaraštį ir teigė, kad jis yra kaltas dėl žaidėjų traumų.

0

„Tikriausiai tai nėra vienas dalykas, bet mes galime padėti žaidėjams ir visiems lygoje. Duokite mums dar vieną dieną, ypatingai toms komandoms, kurios tiek daug žaidžia Europoje. Manau, kad galime tai padaryti, nes gausime dėl to visi naudos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mes niekada neturėjome tokio tvarkaraščio visuose lygiuose, ne tik „Premier“ lygoje, bet ir visuose tarptautiniuose turnyruose. Todėl turime pabandyti tai padaryti, prašau. Manau, kad tai yra savaime suprantama. Tam tikru momentu to tampa per daug, o žaidėjai nėra mašinos. Mes turime stengtis tai daryti, kai galime“, – teigė strategas.

„Kanonierių“ iškovotą pergalę apkartino Cristhiano Mosqueros ir Declano Rice‘o patirtos traumos, kurie negalėjo tęsti rungtynių.

