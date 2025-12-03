„Brighton & Hove Albion“ savininkas Tony Bloomas įtariamas valdęs slaptą 700 mln. eurų vertės lošimų tinklą

Anot Londono Aukščiausiojo teismo bylos, kurią pateikė buvęs „Starlizard“ darbuotojas Ryanas Dudfieldas, T. Bloomui priklausanti grupė kontroliavo didelio statymų „banginių“ sąskaitas. R. Dudfieldas reikalauja 20 mln. eurų pelno dalies ir teigia, kad pelnas buvo dalijamas taip: 60 proc. T. Bloomui, 33 proc. G. Cottrelliui ir likusi dalis jam pačiam.
T. Bloomui, garsėjančiam kaip vienas sėkmingiausių pasaulio lošėjų, FA suteikė specialią leidimą lošti nuo 2014 m., draudžiantį statymus tik į „Brighton“ ar „Premier“ lygos atkrintamąsias. Tačiau kaltinimai rodo, kad jie statė „Premier“ lygos rungtynėse, kas kelia klausimų dėl taisyklių laikymosi. T. Bloomas niekada asmeniškai nesusitiko su G. Cottrellu, kuris 2016 m. buvo nuteistas 8 mėnesiams už pinigų plovimą.
T. Bloomui priklausantis „Starlizard“ teikia duomenų analizę lošimams ir žvalgybai, o grupė esą naudojo žinomų futbolininkų ir verslininkų sąskaitas. Bylos klausymas numatytas kitą mėnesį, o T. Bloomo atstovai žada neigti kaltinimus dėl neteisėtų statymų „Premier“ lygoje.
