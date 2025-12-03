 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Mbappe pelnė dublį, o „Real“ vietiniame čempionate nugalėjo „Athletic“

2025-12-03 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 21:53

Madrido „Real“ klubas Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 3:0 sutriuškino Bilbao „Athletic“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Kylianas Mbappe rungtynių pradžioje suklaidinęs varžovą nuostabiu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Real“ į priekį 1:0. Eduardo Camavinga pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu galva padvigubino pranašumą 2:0.

K. Mbappe sužaidus beveik valandą fantastišku smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0. Prancūzas prisidėjo prie daugiau įvarčių nei 15 komandų šiame sezone „La Liga“ pirmenybėse – 20.

„Real“ po 15 sužaistų rungtynių turi surinkęs 36 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderės „Barcelonos“ atsilieka vienu tašku. Tuo tarpu „Athletic“ su 20 taškų žengia aštuntas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
