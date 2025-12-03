Mbappe pelnė dublį, o „Real“ vietiniame čempionate nugalėjo „Athletic“

Kylianas Mbappe rungtynių pradžioje suklaidinęs varžovą nuostabiu smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Real“ į priekį 1:0. Eduardo Camavinga pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliu smūgiu galva padvigubino pranašumą 2:0.
K. Mbappe sužaidus beveik valandą fantastišku smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0. Prancūzas prisidėjo prie daugiau įvarčių nei 15 komandų šiame sezone „La Liga“ pirmenybėse – 20.
„Real“ po 15 sužaistų rungtynių turi surinkęs 36 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje bei nuo lyderės „Barcelonos“ atsilieka vienu tašku. Tuo tarpu „Athletic“ su 20 taškų žengia aštuntas.
