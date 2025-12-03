Dani Olmo dėl peties traumos nežais bent mėnesį

27-erių metų futbolininkas sužaidus kiek daugiau nei valandą tiksliu smūgiu išvedė „Barceloną“ į priekį 2:1. Visgi skausmą pajutęs D. Olmo iš karto po pelnyto įvarčio buvo pakeistas.Tuo tarpu atlikti tyrimai patvirtino, kad pastarasis išsinarino petį.
D. Olmo praleis visas „Barcelonos“ rungtynes 2025 metais: susitikimus su „Real Betis“, „Eintracht“, „Osasuna“ ir „Villarreal“.
Priminsime, jog „Barcelona“ laimėjo rungtynes prieš „Atletico“ rezultatu 3:1. Katalonai šiuo metu turi surinkę 37 taškus ir rikiuojasi pirmoje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje.
