 
Kalendorius
Gruodžio 3 d., trečiadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Dani Olmo dėl peties traumos nežais bent mėnesį

2025-12-03 15:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-03 15:33

Dani Olmo negalės rungtyniauti maždaug mėnesį laiko po to, kai Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse su Madrido „Atletico“ pelnydamas įvartį išsinarino petį.

Dani Olmo | Scanpix nuotr.

Dani Olmo negalės rungtyniauti maždaug mėnesį laiko po to, kai Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse su Madrido „Atletico“ pelnydamas įvartį išsinarino petį.

REKLAMA
0

27-erių metų futbolininkas sužaidus kiek daugiau nei valandą tiksliu smūgiu išvedė „Barceloną“ į priekį 2:1. Visgi skausmą pajutęs D. Olmo iš karto po pelnyto įvarčio buvo pakeistas.Tuo tarpu atlikti tyrimai patvirtino, kad pastarasis išsinarino petį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Olmo praleis visas „Barcelonos“ rungtynes 2025 metais: susitikimus su „Real Betis“, „Eintracht“, „Osasuna“ ir „Villarreal“.

Priminsime, jog „Barcelona“ laimėjo rungtynes prieš „Atletico“ rezultatu 3:1. Katalonai šiuo metu turi surinkę 37 taškus ir rikiuojasi pirmoje „La Liga“ turnyrinės lentelės vietoje.

 

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų