Reda Laurinavičiūtė Europos jaunių jėgos trikovės čempionate laimėjo bronzos medalį

Jaunių merginų svorio kategorijos per 84 kg štangos atkėlimo rungtyje bronzą laimėjo Reda Laurinavičiūtė. Lietuvė pakėlė 182,5 kg svorio štangą.
Pritūpimuose su štanga R. Laurinavičiūtė buvo 6-a (172,5), štangos spaudime – taip pat 6-a (80), o trikovėje – 4-a (435). Nugalėjo suomė Martta Nieminen (465), aplenkusi tautietę Lyydią Leskinen (462,5) bei ispanę Julią Talaverą Gamez (447,5).
Jaunių svorio kategorijoje iki 84 kg sužibėjo švedė Agnes Arvidsson. Ji štangos atkėlime pasiekė pasaulio jaunių rekordą (211 kg).
Vaikinų varžybose Modestas Šimkus buvo 17-as (iki 93 kg, trikovėje surinko 570 kg), Kajus Bogovičius – 6-as (iki 120 kg, 630 kg), o Vilius Šukys – 9-as (per 120 kg, 565 kg). Beje, K. Bogovičius per žingsnį nuo medalio buvo tiek pritūpimuose su štanga (235), tiek štangos spaudime (152,5).
Pasaulio jaunių rekordą štangos atkėlime pasiekė turkas Isikas Gorenas Denizas (iki 105 kg, 331,5 kg), o pritūpimuose su štanga – lenkas Jakubas Naguszewskis (iki 120 kg, 323 kg). Europos jaunių rekordą pritūpimuose su štanga pagerino čekas Vitas Novakas (per 120 kg, 328 kg).
Čempionatas Druskininkuose baigsis gruodžio 7 d.
