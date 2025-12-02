 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio biatlono taurė: lietuvės Estešunde liko tarp autsaiderių

2025-12-02 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 18:35

Estešunde (Švedija) antradienį pratęstas pirmasis šio sezono pasaulio biatlono taurės etapas, kuriame vyko moterų 15 km asmeninės lenktynės. Lietuvos atstovėms šios varžybos susiklostė nesėkmingai – jos liko rikiuotės pabaigoje.

Judita Traubaitė (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Estešunde (Švedija) antradienį pratęstas pirmasis šio sezono pasaulio biatlono taurės etapas, kuriame vyko moterų 15 km asmeninės lenktynės. Lietuvos atstovėms šios varžybos susiklostė nesėkmingai – jos liko rikiuotės pabaigoje.

0

Pergalę iškovojo Italijos biatlono žvaigždė Dorothea Wierer, distanciją įveikusi per 43 min. 08 sek. Nors sportininkė šaudykloje suklydo du kartus ir gavo dvi baudos minutes, jos greitis trasoje leido išsaugoti pirmąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos 0.3 sekundės nuo nugalėtojos atsiliko suomė Sonja Leinamo, atlikusi vieną netaiklų šūvį ir užėmusi antrą vietą. Daug ką nustebinusi suomė anksčiau pasaulio taurės etapuose nebuvo pakilusi aukščiau 8-os vietos .

Trečiąją poziciją pelnė prancūzė Camille Bened, atsilikusi 8.4 sek. ir taip pat gavusi vieną baudos minutę.

Lietuvos biatlonininkėms šįkart pritrūko ir taiklumo, ir greičio. Geriausiai iš mūsiškių pasirodė Lidija Žurauskaitė, finišavusi 85-a (+7:58.8, 5 baudos minutės). Natalija Kočergina užėmė 91-ą vietą (+8:45.0, 5), o Judita Traubaitė – 97-ą (+10:20.9, 8) tarp 103 dalyvių.

Pasaulio taurės etapas tęsis trečiadienį vyrų 20 km asmeninėmis lenktynėmis.

Lidija Žurauskaitė (Dmytro Yevenko nuotr.) | Organizatorių nuotr.
Pasaulio biatlono taurės sezono pradžia Estešunde: Lietuvos moterų rinktinė buvo aplenkta ratu

