Pasaulio biatlono taurė: lietuvės Estešunde liko tarp autsaiderių

Pergalę iškovojo Italijos biatlono žvaigždė Dorothea Wierer, distanciją įveikusi per 43 min. 08 sek. Nors sportininkė šaudykloje suklydo du kartus ir gavo dvi baudos minutes, jos greitis trasoje leido išsaugoti pirmąją vietą.
A blink of an eye decided it! 👀 Dorothea Wierer wins the 15 km Individual in Östersund by just 0.3 seconds over Sonja Leinamo. 🇮🇹 The Italian claims her fourth career season opener victory!
Watch the flower ceremony live on https://t.co/p8ATzITmbR and https://t.co/8WieDPZaQf pic.twitter.com/w8V4pbVDpRREKLAMAREKLAMA— International Biathlon Union (@biathlonworld) December 2, 2025
Vos 0.3 sekundės nuo nugalėtojos atsiliko suomė Sonja Leinamo, atlikusi vieną netaiklų šūvį ir užėmusi antrą vietą. Daug ką nustebinusi suomė anksčiau pasaulio taurės etapuose nebuvo pakilusi aukščiau 8-os vietos .
Trečiąją poziciją pelnė prancūzė Camille Bened, atsilikusi 8.4 sek. ir taip pat gavusi vieną baudos minutę.
Lietuvos biatlonininkėms šįkart pritrūko ir taiklumo, ir greičio. Geriausiai iš mūsiškių pasirodė Lidija Žurauskaitė, finišavusi 85-a (+7:58.8, 5 baudos minutės). Natalija Kočergina užėmė 91-ą vietą (+8:45.0, 5), o Judita Traubaitė – 97-ą (+10:20.9, 8) tarp 103 dalyvių.
Pasaulio taurės etapas tęsis trečiadienį vyrų 20 km asmeninėmis lenktynėmis.
