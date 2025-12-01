 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai startavo dviejuose pasaulio čempionatuose Sarajeve

2025-12-01 21:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 21:03

Praėjusį savaitgalį Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje Sarajeve surengti WDSF pasaulio suaugusiųjų dešimties šokių ir suaugusiųjų solo standartinių šokių čempionatai.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Praėjusį savaitgalį Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje Sarajeve surengti WDSF pasaulio suaugusiųjų dešimties šokių ir suaugusiųjų solo standartinių šokių čempionatai.

REKLAMA
0

Dešimties šokių čempionate Lietuvai atstovavo Dovydas Li ir Rimantė Krupavičiūtė (Kauno „Toro“ ir Kauno „Kaspinas“). Lietuvių pora aštuntfinalyje užėmė 25-ąją vietą, likdama vos per žingsnį nuo ketvirtfinalio. Iš viso šioje grupėje varžėsi 30 porų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio dešimties šokių čempionais tapo Lorenzo Alberetti ir Aleksandra Raskatova iš Italijos, vicečempionų titulas atiteko Izraelio duetui – Vladislavui Kozhevnikovui ir Eleonorai Metelitsai, o bronzos medalius iškovojo pora iš Latvijos – Romans Dobrecovs ir Violetta Levchenko. Finale taip pat varžėsi duetai iš Lenkijos, Ispanijos ir Kroatijos.

REKLAMA
REKLAMA

Suaugusiųjų solo standartinių šokių čempionate Indrė Kanaporytė (Vilniaus „DaVi“) pateko į ketvirtfinalį ir užėmė 16/17-ąją vietą iš 48 dalyvavusių šokėjų. Lietuvos sportininkei iki pusfinalio pritrūko vos dviejų taškų.

Pasaulio suaugusiųjų solo standartinių šokių čempione tapo Wang Yi-Shan iš Taivano, sidabro medalius pelnė Ly Van Dung iš Vietnamo, o bronzos – Maja Racanovic iš Kroatijos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų