Lietuvos šokėjai startavo dviejuose pasaulio čempionatuose Sarajeve

Dešimties šokių čempionate Lietuvai atstovavo Dovydas Li ir Rimantė Krupavičiūtė (Kauno „Toro“ ir Kauno „Kaspinas“). Lietuvių pora aštuntfinalyje užėmė 25-ąją vietą, likdama vos per žingsnį nuo ketvirtfinalio. Iš viso šioje grupėje varžėsi 30 porų.
Pasaulio dešimties šokių čempionais tapo Lorenzo Alberetti ir Aleksandra Raskatova iš Italijos, vicečempionų titulas atiteko Izraelio duetui – Vladislavui Kozhevnikovui ir Eleonorai Metelitsai, o bronzos medalius iškovojo pora iš Latvijos – Romans Dobrecovs ir Violetta Levchenko. Finale taip pat varžėsi duetai iš Lenkijos, Ispanijos ir Kroatijos.
Suaugusiųjų solo standartinių šokių čempionate Indrė Kanaporytė (Vilniaus „DaVi“) pateko į ketvirtfinalį ir užėmė 16/17-ąją vietą iš 48 dalyvavusių šokėjų. Lietuvos sportininkei iki pusfinalio pritrūko vos dviejų taškų.
Pasaulio suaugusiųjų solo standartinių šokių čempione tapo Wang Yi-Shan iš Taivano, sidabro medalius pelnė Ly Van Dung iš Vietnamo, o bronzos – Maja Racanovic iš Kroatijos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.