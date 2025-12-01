„Andrius Petrovas iškovojo pirmą vietą Lenkijos konkūrų varžybose, Lina Leonavičiūtė – trečia“

Andrius Petrovas ir Bazooka Joe triumfavo 120 cm aukščio kliūčių „bronzinio turo“ rungtyje. Abu kartus A. Petrovas trasą įveikė be klaidų ir vos 0.1 sek. aplenkė lenką Wojciechą Kosinskį su Happy Rose. A. Petrovas laimėjo ir pagrindinį rungties prizą – 625 eurus.
Lina Leonavičiūtė su Day Dreamer Z sėkmingai pasirodė 125 cm kliūčių rungtyje. Už 3-ią vietą „bronziniame ture“ lietuvei atiteko 375 eurai.
Ignas Makarauskas su Miep 120 cm kliūčių trasoje buvo 4-as ir pelnė 250 eurų. Laura Burgytė su Need for Speed užėmė 7-ą vietą 135 cm kliūčių trasoje ir laimėjo 160 eurų prizą. Ieva Navickaitė su Falcon 110 cm kliūčių trasoje buvo 11-a, o 115 cm – 6-a. I. Navickaitei atiteko 80 eurų.
Laura Martinavičiūtė, Gabrielė Muižytė ir anksčiau laiko varžybas baigęs Trojus Rimkevičius tarp prizininkų nepateko.
Praėjusį savaitgalį Lietuvai atstovaujanti Aistė Razmienė su žirgu Harcos dalyvavo tarptautinėse ištvermės jojimo varžybose Al Uloje, Saudo Arabijoje, kur nesėkmingai bandė įveikti 2 žvaigždučių kategorijos 120km distanciją. Duetas buvo eliminuotas ketvirtajame rate
Kiek anksčiau Marija Vaičiulionytė su Mickywicky konkūrų varžybose Jungtiniuose Arabų Emyratuose tarp prizininkių nepateko.
