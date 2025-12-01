 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos kalnų slidininkai varžėsi užsienyje: siekia vietų olimpinėse žaidynėse

2025-12-01 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 20:58

Paskutiniąją lapkričio savaitę visi Lietuvos kalnų slidininkai-olimpinių žaidynių kandidatai dalyvavo įvairiose varžybose, siekdami pagerinti savo pozicijas FIS reitinguose ir rinktinės sudėtyje.

Rapolas Lapienis (Edijs Palens nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Andrejus Drukarovas startavo pasaulio taurės etape JAV. Pirmajame didžiojo slalomo nusileidime jis užėmė 39 vietą ir nepateko į antrąjį nusileidimą.

Liepa Karlonaitė pelnė savo pirmuosius didžiojo slalomo FIS taškus (120,71), užimdama 23 ir 26 vietas Suomijos Suomutunturi trasoje.

Neringa Stepanauskaitė ir Rapolas Lapienis dalyvavo kalnų slidinėjimo varžybose Italijoje, Neringa užėmė 26 vietą ir pasiekė geriausią slalomo FIS taškų rezultatą – 76.15. Rapolas užėmė 7 ir 15 vietas, pasiekdamas atitinkamai geriausius FIS taškus slalome – 57.08 ir 61.03.

Luca Poberai dalyvavo kitose kalnų slidinėjimo slalomo varžybose Italijoje, kur užėmė 40 vietą.

Visi sportininkai aktyviai siekia pagerinti savo rezultatus ir pasirengti svarbiausiems tarptautiniams startams. Galutiniai olimpinių žaidynių dalyviai bus paskelbti 2026 m. sausio 18 d.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

