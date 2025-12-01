Lietuvos kalnų slidininkai varžėsi užsienyje: siekia vietų olimpinėse žaidynėse

Andrejus Drukarovas startavo pasaulio taurės etape JAV. Pirmajame didžiojo slalomo nusileidime jis užėmė 39 vietą ir nepateko į antrąjį nusileidimą.
Liepa Karlonaitė pelnė savo pirmuosius didžiojo slalomo FIS taškus (120,71), užimdama 23 ir 26 vietas Suomijos Suomutunturi trasoje.
Neringa Stepanauskaitė ir Rapolas Lapienis dalyvavo kalnų slidinėjimo varžybose Italijoje, Neringa užėmė 26 vietą ir pasiekė geriausią slalomo FIS taškų rezultatą – 76.15. Rapolas užėmė 7 ir 15 vietas, pasiekdamas atitinkamai geriausius FIS taškus slalome – 57.08 ir 61.03.
Luca Poberai dalyvavo kitose kalnų slidinėjimo slalomo varžybose Italijoje, kur užėmė 40 vietą.
Visi sportininkai aktyviai siekia pagerinti savo rezultatus ir pasirengti svarbiausiems tarptautiniams startams. Galutiniai olimpinių žaidynių dalyviai bus paskelbti 2026 m. sausio 18 d.
