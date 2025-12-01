 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Čechas rekordu užbaigė pasaulio greitojo čiuožimo turo sezoną, Lietuvos jaunieji sportininkai iškovojo medalius Lenkijoje

2025-12-01 14:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 14:44

Dordrechte (Nyderlandai) finišavo paskutinis – ketvirtas – šio sezono ISU pasaulio greitojo čiuožimo trumpuoju taku turo etapas. Jame tradiciškai dalyvavo ir vienintelis Lietuvos atstovas – 18-metis Ernestas Čechas.

Ernestas Čechas | LTOK nuotr.

0

500 m sprinte lietuvis užėmė 71-ą vietą, 1500 m distancijoje buvo 62-as, o 1000 m – 55-as. Vyrų varžybose dalyvavo 91 čiuožėjas.

1000 m rungtyje E. Čechas užfiksavo įspūdingą rezultatą – 1 min. 26.648 sek. Jis daugiau nei sekunde pagerino ankstesnį Lietuvos rekordą (1:27.934).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasaulio ture sportininkai rinko reitingo taškus, pagal kuriuos bus dalinami kelialapiai į 2026 m. olimpines žaidynes. E. Čechas taškų nepelnė.

Kiek anksčiau žemesnio rango varžybose Lenkijoje medalius skynė 13-metis Lukas Ogulevičius. Jis 1000 m distancijoje iškovojo sidabrą, 500 m ir 777 m lenktynėse – bronzą. Taip pat lietuvis iškovojo 3-ią vietą bendroje savo amžiaus grupės įskaitoje su 47 taškais. Bronzą Lietuvai pridėjo 13-metė Urtė Bertulytė, sėkmingai pasirodžiusi 1000 m lenktynėse.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

