Čechas rekordu užbaigė pasaulio greitojo čiuožimo turo sezoną, Lietuvos jaunieji sportininkai iškovojo medalius Lenkijoje

500 m sprinte lietuvis užėmė 71-ą vietą, 1500 m distancijoje buvo 62-as, o 1000 m – 55-as. Vyrų varžybose dalyvavo 91 čiuožėjas.
1000 m rungtyje E. Čechas užfiksavo įspūdingą rezultatą – 1 min. 26.648 sek. Jis daugiau nei sekunde pagerino ankstesnį Lietuvos rekordą (1:27.934).
Pasaulio ture sportininkai rinko reitingo taškus, pagal kuriuos bus dalinami kelialapiai į 2026 m. olimpines žaidynes. E. Čechas taškų nepelnė.
Kiek anksčiau žemesnio rango varžybose Lenkijoje medalius skynė 13-metis Lukas Ogulevičius. Jis 1000 m distancijoje iškovojo sidabrą, 500 m ir 777 m lenktynėse – bronzą. Taip pat lietuvis iškovojo 3-ią vietą bendroje savo amžiaus grupės įskaitoje su 47 taškais. Bronzą Lietuvai pridėjo 13-metė Urtė Bertulytė, sėkmingai pasirodžiusi 1000 m lenktynėse.
