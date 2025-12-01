Lietuvos tekvondo rinktinės nariai turnyre Sarajeve iškovojo penktąsias vietas

Lietuvos sportininkai pademonstravo tvirtą charakterį ir kovingą nusiteikimą. Visi Lietuvos kovotojai sėkmingai įveikė kvalifikacines bei aštuntfinalio kovas, tačiau ketvirtfinaliuose mūsiškiams pritrūko vos vieno žingsnio iki medalių.
Turnyre visi mūsų atstovai pasiekė penktąsias vietas savo svorio kategorijose. Anastasija Sydorenko kovojo svorio kategorijoje iki 53 kg, Gerda Meištininkaitė – iki 57 kg, Danil Khammerman – iki 68 kg, Mykola Marchenko – iki 74 kg, o Gabijus Balčiūnas – iki 87 kg.
Komandą turnyre lydėjo treneris Romualdas Montvidas.
