  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos tekvondo rinktinės nariai turnyre Sarajeve iškovojo penktąsias vietas

2025-12-01 18:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 18:30

Sekmadienį Lietuvos suaugusiųjų tekvondo rinktinė dalyvavo prestižiniame tarptautiniame turnyre Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina)– „Bosnia and Herzegovina Open 2025 – WT G1“.

„RM Tekvondo akademijos“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvos sportininkai pademonstravo tvirtą charakterį ir kovingą nusiteikimą. Visi Lietuvos kovotojai sėkmingai įveikė kvalifikacines bei aštuntfinalio kovas, tačiau ketvirtfinaliuose mūsiškiams pritrūko vos vieno žingsnio iki medalių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turnyre visi mūsų atstovai pasiekė penktąsias vietas savo svorio kategorijose. Anastasija Sydorenko kovojo svorio kategorijoje iki 53 kg, Gerda Meištininkaitė – iki 57 kg, Danil Khammerman – iki 68 kg, Mykola Marchenko – iki 74 kg, o Gabijus Balčiūnas – iki 87 kg.

Komandą turnyre lydėjo treneris Romualdas Montvidas.

