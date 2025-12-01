 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministro Budrio atstovė: Baltarusijos veiksmai – bandymas pridengti savo pačių kenkėjišką veiklą

2025-12-01 19:00 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 19:00

Baltarusijos Užsienio reikalų ministerijai apkaltinus Lietuvą pažeidus šalies oro erdvę bei dėl to neva iškvietus Lietuvos ambasados laikinąjį reikalų patikėtinį, Lietuvos diplomatijos vadovo Kęstučio Budrio atstovė spaudai Kristina Belikova teigia, kad apie pastarąjį kvietimą Užsienio reikalų ministerija (URM) sužinojo iš viešosios erdvės.

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

1

„Apie neva į Baltarusijos URM iškviestą Lietuvos diplomatą sužinojome iš socialinės žiniasklaidos pranešimų. Pasitikslinę išsiaiškinome, kad jokio kvietimo Lietuvos laikinasis reikalų patikėtinis tuo metu nebuvo gavęs. Kvietimo atvykti į Baltarusijos URM jis sulaukė tik po geros valandos“, – žiniasklaidai išplatintame pranešime teigė K. Belikova. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip teigė K. Budrio atstovė, tokie Minsko veiksmai vertinami kaip nepavykęs bandymas pridengti savo pačių vykdomą žalą. 

„Šiuos desperatiškus Baltarusijos režimo veiksmus vertiname kaip dar vieną nepavykusį bandymą pridengti savo pačios vykdomą kenkėjišką veiklą“, – tikino ji. 

„Raginame kuo greičiau imtis visų jau ne kartą įvardytų priemonių padėčiai sureguliuoti – nutraukti hibridinius išpuolius prieš ES valstybes nares, užtikrinti savo teritorijos ir oro erdvės deramą kontrolę, grąžinti Lietuvos piliečiams ir įmonėms jiems priklausantį ir Baltarusijos institucijų neteisėtai užgrobtą turtą“, – pabrėžė K. Belikova. 

Kaip skelbta, pirmadienį Baltarusijos URM apkaltino Lietuvą pažeidus jos oro erdvę bepiločiu orlaiviu ir paskleidus nepriklausomos Baltarusijos vėliavos spalvų vėliavėlių, pirmadienį pranešė portalas „Naša Niva“.

Ministerijos teigimu, lapkričio 30 d. „lėktuvo tipo skraidantis aparatas“ kirto sieną iš Lietuvos Lazdijų rajono pusės ir nukrito Gardino teritorijoje.

Pasak jos, nuolaužų analizė parodė numatytą maršrutą: dronas turėjo skristi virš Baltarusijos, paskui išskristi į Lenkiją, ir sugrįžti į paleidimo vietą Lietuvoje.

Pasak Baltarusijos televizijos, drono sparnų plotis – 1,5 metro, ilgis – 91 cm. Viduje esą buvo navigacijos įranga, vaizdo kamera, dvi 32 gigabaitų atminties kortelės, o ant sparnų – ženklai „Aeronaut Camz Carbon“ ir Vokietijos gamintojo svetainės „aeronaut.de“ adresas.

„Minskas vertina incidentą kaip tyčinę provokaciją. Baltarusijos pusė reikalauja, kad Lietuva pateiktų išsamią informaciją apie incidentą, atliktų tyrimą ir patrauktų kaltininkus atsakomybėn, imtųsi priemonių, kad panašūs atvejai nepasikartotų. Baltarusija pasilieka teisę imtis būtinų priemonių savo suverenitetui apsaugoti“, – teigta URM pranešime.

Baltarusijos URM paskelbė iškvietusi Lietuvos laikinąjį reikalų patikėtinį Eriką Vilkanecą ir jam pareiškusi oficialų protestą.

