 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po pokalbio su Kaja Kallas – Budrio raginimas griežtinti sankcijas Baltarusijai

2025-12-01 11:45 / šaltinis: BNS
2025-12-01 11:45

 Su Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadove Kaja Kallas pirmadienį telefonu kalbėjęsis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys paragino neleisti Baltarusijai atsikratyti sankcijų.

Kęstutis Budrys. ELTA / Andrius Ufartas

 Su Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadove Kaja Kallas pirmadienį telefonu kalbėjęsis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys paragino neleisti Baltarusijai atsikratyti sankcijų.

REKLAMA
5

„Baltarusijos režimas jau ne pirmą kartą pasitelkia hibridines priemones prieš ES valstybes. Prieš kelerius metus tai buvo instrumentalizuota migracija, dabar – kontrabandiniai balionai. (Aliaksandro – BNS) Lukašenkos režimas, šantažuodamas Lietuvą ir reikalaudamas politinio dialogo, siekia nulaužti kietą ES poziciją – išeiti iš tarptautinės izoliacijos ir atsikratyti sankcijų. Negalime leisti, kad tai įvyktų“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis akcentavo, kad Bendrija turi imtis veiksmų apginti savo piliečius, demonstruodama ryžtą ir vienybę ne tik solidarumo pareiškimais, bet konkrečiais veiksmais.

REKLAMA
REKLAMA

K. Budrys tikisi, kad artimiausiu metu bus pasiekta progreso dėl Lietuvos spalio pabaigoje Europos Komisijai (EK) pateiktų papildomų Baltarusijos sankcijų pasiūlymų.

REKLAMA

„Griežtesnės sankcijos Baltarusijos režimui – būtinas atsakas į vykdomus veiksmus. ES negali tyliai stebėti ir toleruoti, kaip Lukašenkos režimas beatodairiškai terorizuoja ES valstybę, grobia turtą ir tikslingai kelią riziką piliečių saugumui. Tai yra ataka ne tik prieš Lietuvą, bet prieš visą ES. ES turi parodyti savo stuburo tvirtumą“, – sakė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Taip jis kalbėjo po to, kai praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, paveikiant per 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių.

Pasak URM, Lietuva spalio pabaigoje EK pateikė siūlymus dėl papildomo hibridinių atakų kriterijaus Baltarusijai įtraukimo į Bendrijos sankcijų režimą. Lietuva taip pat siūlo ES įvesti papildomas sektorines sankcijas Baltarusijai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip praėjusią savaitę rašė BNS, užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai laišku kreipėsi į EK prašydami padėti inicijuoti papildomas sankcijas, kurios be kita ko būtų įvedamos už kontrabandinių balionų antskrydžius atsakingiems Minsko pareigūnams.

K. Budrys kalbėdamas su K. Kallas taip pat pabrėžė, kad A. Lukašenkos režimas Baltarusijoje vis dar laiko užgrobęs ES įmonių turtą ir pasitelkdamas tai kaip šantažo priemonę siekia priversti Lietuvą atverti politinį dialogą.

REKLAMA

BNS rašė, kad Lietuvos vilkikai Baltarusijoje įstrigo, kai Vyriausybei nusprendus uždaryti sieną su šia šalimi, Minsko režimas ėmėsi neišleisti sunkvežimių.

Lietuva sieną su Baltarusija buvo uždariusi dėl nuolatinių cigarečių kontrabandą gabenančių meteorologinių oro balionų įskridimų. Lietuvos vadovai tai vadina hibridine Minsko ataka.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų