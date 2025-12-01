Po pokalbio su Kaja Kallas – Budrio raginimas griežtinti sankcijas Baltarusijai

„Baltarusijos režimas jau ne pirmą kartą pasitelkia hibridines priemones prieš ES valstybes. Prieš kelerius metus tai buvo instrumentalizuota migracija, dabar – kontrabandiniai balionai. (Aliaksandro – BNS) Lukašenkos režimas, šantažuodamas Lietuvą ir reikalaudamas politinio dialogo, siekia nulaužti kietą ES poziciją – išeiti iš tarptautinės izoliacijos ir atsikratyti sankcijų. Negalime leisti, kad tai įvyktų“, – Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime cituojamas K. Budrys.
Jis akcentavo, kad Bendrija turi imtis veiksmų apginti savo piliečius, demonstruodama ryžtą ir vienybę ne tik solidarumo pareiškimais, bet konkrečiais veiksmais.
K. Budrys tikisi, kad artimiausiu metu bus pasiekta progreso dėl Lietuvos spalio pabaigoje Europos Komisijai (EK) pateiktų papildomų Baltarusijos sankcijų pasiūlymų.
„Griežtesnės sankcijos Baltarusijos režimui – būtinas atsakas į vykdomus veiksmus. ES negali tyliai stebėti ir toleruoti, kaip Lukašenkos režimas beatodairiškai terorizuoja ES valstybę, grobia turtą ir tikslingai kelią riziką piliečių saugumui. Tai yra ataka ne tik prieš Lietuvą, bet prieš visą ES. ES turi parodyti savo stuburo tvirtumą“, – sakė ministras.
Taip jis kalbėjo po to, kai praėjusią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės vėl buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, paveikiant per 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių.
Pasak URM, Lietuva spalio pabaigoje EK pateikė siūlymus dėl papildomo hibridinių atakų kriterijaus Baltarusijai įtraukimo į Bendrijos sankcijų režimą. Lietuva taip pat siūlo ES įvesti papildomas sektorines sankcijas Baltarusijai.
Kaip praėjusią savaitę rašė BNS, užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai laišku kreipėsi į EK prašydami padėti inicijuoti papildomas sankcijas, kurios be kita ko būtų įvedamos už kontrabandinių balionų antskrydžius atsakingiems Minsko pareigūnams.
K. Budrys kalbėdamas su K. Kallas taip pat pabrėžė, kad A. Lukašenkos režimas Baltarusijoje vis dar laiko užgrobęs ES įmonių turtą ir pasitelkdamas tai kaip šantažo priemonę siekia priversti Lietuvą atverti politinį dialogą.
BNS rašė, kad Lietuvos vilkikai Baltarusijoje įstrigo, kai Vyriausybei nusprendus uždaryti sieną su šia šalimi, Minsko režimas ėmėsi neišleisti sunkvežimių.
Lietuva sieną su Baltarusija buvo uždariusi dėl nuolatinių cigarečių kontrabandą gabenančių meteorologinių oro balionų įskridimų. Lietuvos vadovai tai vadina hibridine Minsko ataka.
