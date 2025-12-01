Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas: „Visi trys medalius iškovoję sportininkai tikrai jų nusipelnė“

Sportininkus į kovas lydėjo Lietuvos kikbokso rinktinės vyr. treneris Andrius Šipaila, treneriai Tadas Rimkevičius, Evelina Šipailė ir Tomas Pakutinskas. Taip pat su sportininkais vyko ir WAKO generalinėje asamblėjoje dalyvavo Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.
Pasaulio kikbokso čempionato prizininkais tapo ir bronzos apdovanojimus pelnė net trys Lietuvos sportininkai: Evelina Puidaitė, Edvin Šalkovskij ir Ričardas Kulis. Taip pat net 5 sportininkai buvo labai arti apdovanojimų – Modestas Juodpusis, Raimondas Avlasevičius, Vitas Karosas, Rugilė Altaravičiūtė ir Mantas Rimdeika užėmė 5-8 vietas.
„Šis čempionatas buvo rekordinis tiek pagal dalyvaujančių šalių, tiek sportininkų skaičiumi per visą WAKO istoriją, nes dalyvavo net 1627 sportininkai iš 82 šalių, todėl ypač džiugu, kad Lietuvos rinktinė parodė išskirtinius rezultatus“ – sako Lietuvos kikbokso federacijos prezidentas Andrius Danilaitis.
„Visi trys medalius iškovoję sportininkai tikrai jų nusipelnė – Evelina dar birželio mėnesį tapo WAKO Pasaulio taurės prizininke ir nuosekliai dirbo, kad pasiektų puikių rezultatų pasaulio čempionate. Edvinas 2022 metais tapo jaunimo pasaulio kikbokso čempionu, o po 3 metų jau suaugusiųjų varžybose yra sunkiai įveikiamas priešininkas bet kuriam varžovui. Ypač džiugu dėl Ričardo iškovoto medalio, nes jis daug metų sportuoja, veda treniruotes bei dalyvauja aukščiausio lygio WAKO varžybose, bet iki apdovanojimų pakylos svarbiausiose varžybose vis pritrūkdavo nedidelio žingsnio. Federacijos vardu noriu visus pasveikinti ir nuoširdžiai padėkoti už Lietuvos vardo garsinimą. Tikiu, kad įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai pasaulio kikbokso čempionate suteiks kovotojams pasitikėjimo ir naujų galimybių jų sportiniame kelyje.“
Lietuvos kikbokso federacija sveikina sportininkus, trenerius bei jų šeimas ir artimuosius su puikiu pasirodymu pasaulio čempionate.
Lietuvos kikbokso federacija yra vienintelė WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) teises Lietuvoje atstovaujanti organizacija. WAKO šiuo metu vienija 150 nacionalinių kikbokso federacijų iš visų 5 kontinentų. WAKO nuo 2021 metų yra Tarptautinio Olimpinio Komiteto (IOC) pripažinta sporto federacija, siekianti dalyvavimo Olimpinėse žaidynėse.
