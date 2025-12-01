 
VU ir VILNIUS TECH tinklininkai įsitvirtino turnyro lentelės viršuje

2025-12-01 12:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 12:39

Įsibėgėjančiame „Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionate antrąsias pergales iškovojo ir turnyro lentelės viršuje įsitaisė Vilniaus universiteto (VU) ir VILNIUS TECH komandos.

Rungtynių akimirka | Esmiraldo Sliežausko nuotr.

0

Praėjusio sezono bronzos medalių laimėtojai VU tinklininkai svečiuose 3:1 (23:25, 25:10, 25:18, 25:18) nugalėjo pirmąsias rungtynes sužaidusią Vilniaus raj. sporto centro ekipą.

Kovingai nusiteikusi Vilniaus raj. sporto centro (VRSC) komanda Nemenčinėje sugebėjo laimėti pirmą setą, bet vėliau patyrusių žaidėjų vedamas VU klubas perėmė iniciatyvą ir ją išlaikė iki mačo pabaigos.

Nugalėtojams 18 taškų pelnė Karolis Palubinskas, 17 – Robertas Juchnevičius, po 10 – Andžejus Savostenokas ir Ignas Šlaustas.

Šeimininkų gretose rezultatyviausiai žaidė Marekas Lučinskis (11 tšk.) ir Edvinas Romanovskis (10 tšk.).

Vilniaus raj. komandos treneris Vidmantas Balys tikisi, kad jo auklėtiniai šiemet taps kietu riešutu visoms ekipoms.

„Kaip pirmosios sezono rungtynės, jos buvo tikrai neblogos. Pirmas setas buvo labai gražus. Antrajame sete vyrai gal per daug pradėjo pasitikėti savimi ir paleido vadeles. Vėliau pavyko susiimti, bet VU komanda turi tiesiog daugiau patirties. Šiais metais pasistiprinome trimis žaidėjais, turime jauną talentingą libero žaidėją. Tikimės patekti į ketvertuką ir sieksime šio tikslo“, – pasakojo VRSC ekipos treneris.

Kitose rungtynėse VILNIUS TECH komanda išvykoje 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) įveikė antrą nesėkmę patyrusią Marijampolės „Sūduvą“.

Svečiams 14 taškų pelnė Girvydas Rimeika, 10 – Redas Masterbrockis, 7 – Olegas Zinovjevas. „Sūduvoje“ 11 taškų surinko Algirdas Naučius, 6 – Ąžuolas Liorincas.

„Džiugu, nes nepamenu, ar yra pavykę kada nors laimėti Marijampolėje 3:0. Džiugino, kad vaikinai padarė mažai savo klaidų. Nors pirmo seto pradžioje šeimininkai mus pasitiko su dideliu spaudimu ir turėjo pranašumą, bet mes sugebėjo grįžti. Smagu, kad perlaužėme eigą“, – teigė VILNIUS TECH treneris Radoslavas Adamovičius.

„Sūduvos“ treneris Audrius Aleknavičius neslėpė nusivylimo rezultatu.

„Prastos nuotaikos. Tikėjomės kitokio rezultato. Kol kas pasiteisinimų nėra. Turėsime ilgą pokalbį ir bandysime aiškintis, kokios problemos. Taip žaisti negalima – turėjome savo rankose pirmą setą, bet po to jį paleidome ir atidavėme visas rungtynes. Tai tiesiog negarbinga. Tai mums stiprus smūgis ateičiai“, – sakė A. Aleknavičius.

„Teida“ Lietuvos vyrų tinklinio čempionatas bus pratęstas šeštadienį. VU klubas namuose 13 val. intriguojančioje akistatoje susitiks su VILNIUS TECH, o 16 val. Klaipėdos universitetas Vilniaus raj. sporto centru.

Penktadienį 19.30 val. Vilniuje vyks Lietuvos moterų tinklinio čempionato rungtynės tarp VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ir Jonavos „Aušrinės“.

